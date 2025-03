Passives Einkommen: 1 Dividendenaktie im Warren-Buffett-Stil, die seit 1942 stetig ausschüttet

Eine Versicherung, die bereits seit 1923 erfolgreich am Markt agiert, ist Old Republic International .

Warren Buffett ist vor allem für seine langjährigen erfolgreichen Investitionen in zahlreiche Dividendenaktien wie Coca-Cola , American Express oder Chevron bekannt. Doch daneben besteht seine Holding Berkshire Hathaway zum Großteil auch aus Versicherungen, deren Prämieneinnahmen Jahr für Jahr steigen. Daran ändern selbst größere Schadensfälle wenig, die in Einzelfällen zu hohen Verlusten führen, da im Gegenzug die Prämien entsprechend anziehen.

Wie Old Republic aufgestellt ist

Old Republic International sitzt in Chicago (Illinois, USA) und bietet über verschiedene Tochtergesellschaften in den USA und in Kanada Versicherungsdienstleistungen an. Dabei gliedern sich die Geschäfte in die Segmente Specialty Insurance und Title Insurance.

Specialty Insurance umfasst Unfall- und Krankenversicherungen, Luftfahrt-, Gewerbe- und Immobilienpolicen sowie Haftpflicht-, Kfz-, Reise- und Arbeiterunfallversicherungen. Old Republic bietet über dieses Segment zudem finanzielle Absicherungen für besondere Risiken, darunter Vermögensschaden- und Managerhaftpflicht, Treuhand und Bürgschaften. Zu den Zielgruppen zählen Unternehmen, staatliche und kommunale Institutionen sowie Organisationen aus dem Transportwesen, der Bauindustrie, dem Gesundheitssektor, dem Bildungsbereich, dem Handel, der Forstwirtschaft, der Energiewirtschaft und dem Finanzdienstleistungssektor.

Das Title-Insurance-Segment bietet hingegen Eigentums- und Kreditversicherungen für Immobilienkäufer und Investoren. Ergänzend stellt Old Republic Treuhand-, Abwicklungs- und Bautreuhanddienste, Immobilieninformationsprodukte sowie Hypotheken- und Grundstückstransfer-Services bereit.

Geschäftsentwicklung

Old Republic wächst seit Jahrzehnten kontinuierlich.

Seit 1974 ist der Buchwert je Aktie inklusive Dividenden annualisiert um 13,1 Prozent gestiegen.

Quelle: https://ir.oldrepublic.com/overview/default.aspx

Allein in den vergangenen zehn Jahren sind Umsatz und Gewinn von 5.766 Millionen auf 8.231,5 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 422,1 Millionen auf 852,7 Millionen US-Dollar geklettert. Dabei erreichten die Gewinnmarge und die Eigenkapitalrendite durchschnittlich hohe 9,4 Prozent beziehungsweise 12,0 Prozent.

Kontinuierlicher Dividendenzahler

Old Republic schüttet seit 1942 regelmäßig Dividenden aus, die seit 44 Jahren mit der operativen Entwicklung stetig gestiegen sind. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,08 Prozent. Hinzu kommen in einzelnen Jahren Sonderausschüttungen, sodass die Dividendenrendite im vergangenen Jahr (2024) sogar 8,2 Prozent erreichte (24.03.2025).

Dauerinvestment

Darüber hinaus kann sich auch die Kursentwicklung sehen lassen.

So ist die Old-Republic-Dividendenaktie seit 1990 um 6.399 Prozent gestiegen. Wer damals beispielsweise 10.000 US-Dollar investiert hat, besitzt heute bereits 649.974 US-Dollar (24.03.2025).

Quelle: macrotrends.net

Fazit

Old Republic gehört in den USA zu den etablierten Versicherungskonzernen mit guter Marktstellung. Neben der Dividende und der stetigen Geschäftsentwicklung spricht aktuell auch die günstige Bewertung (Kurs-Gewinn-Verhältnis: 11,62) für die Aktie.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion