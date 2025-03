Xinhua Silk Road Urbanes Zentrum im Südwesten Chinas macht mit Vitalität und innovativer Ausstrahlung auf sich aufmerksam CHONGQING, China, 24. März 2025 /PRNewswire/ - Der Yubei-Distrikt, der nach Bruttoregionalprodukt größte Distrikt in der südwestchinesischen Stadt Chongqing, gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit als geschäftiges industrielles Hochland, in dem es von …