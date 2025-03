Infineon strengthens its position as innovation driver in the semiconductor industry in India with new R&D hub (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,58 % und einem Kurs von 34,43 auf Tradegate (24. März 2025, 16:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -3,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,74 %. Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 45,03 Mrd.. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +10,21 %/+39,21 % bedeutet.

Ahmedabad, India (ots) - - Infineon is contributing to the semiconductorecosystem in India with world-class solutions for automotive, industrialapplications, green energy, and IoT.- The new Global Capability Centre (GCC) in Ahmedabad focuses on research anddevelopment for advanced chip design, product software, IT and Systems &Application Engineering.- Over the next five years, 500 highly skilled jobs will be created,strengthening Gujarat as an emerging semiconductor hub within India by globallydriving technological advancementsIndia is a strategic market and innovation hub for Infineon, a global leader inpower systems and IoT. With more than 2.500 employees, Infineon India has beendriving R&D and innovation for almost over 25 years in the country`ssemiconductor ecosystem. Today, Infineon expands its presence in India evenfurther with a Global Capability Centre (GCC) in Ahmedabad, located in theGujarat International Finance Tec-City (GIFT City). The inauguration waspresided over by the Hon'ble Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel,and Infineon CEO, Jochen Hanebeck.The state-of-the-art centre in Ahmedabad marks a significant milestone inInfineon's strategic commitment to innovation and operational excellence inIndia. It will employ 500 highly skilled engineers and professionals over thenext five years, focusing on advanced R&D for semiconductor chip design andproduct software, as well as Information Technology, Supply Chain Management,and Systems & Application Engineering. This comprehensive setup will furtherenhance Infineon's ability to deliver world-class semiconductor solutions anddrive technological advancements globally. It builds on the success of itsalready existing Bengaluru centre. With the new capabilities in Ahmedabad,Infineon is now represented at five locations in India."Our new capability centre will play a key role in Infineon's global innovationstrategy and supplement our R&D landscape", says Jochen Hanebeck, CEO ofInfineon. "India is rapidly emerging as a hub for semiconductor innovation.We're proud to be at the heart of this development and are committed toparticipating in the country's tremendous market growth by targeting more thanone billion euros in sales in 2030. As a global leader in the semiconductorindustry, we will further contribute to the development of the Indiansemiconductor industry by leveraging our innovation capabilities as well as thegrowing talent pool in India.""By investing in innovation, we're not only contributing to the region's growthbut also unlocking new opportunities for our customers and partners," says VinayShenoy, Managing Director of Infineon India. We are committed to developing thelocal innovation ecosystem of universities, startups, and small and mediumenterprises. We sincerely thank the Government of Gujarat for their unwaveringsupport and collaboration."Smt. Mona Khandhar, Principal Secretary, Department of Science and Technology,Government of Gujarat, while congratulating Infineon on its new centre atAhmedabad, said: "This event holds significance as Infineon is the first centreto receive approval under the recently launched Gujarat Global Capability Centre(GCC) Policy (2025-30) and positions Gujarat as a leading destination forhigh-value Global Capability Centres."About InfineonInfineon Technologies AG is a global semiconductor leader in power systems andIoT. Infineon drives decarbonization and digitalization with its products andsolutions. The company has around 58,060 employees worldwide and generatedrevenue of about EUR15 billion in the 2024 fiscal year (ending 30 September).Infineon is listed on the Frankfurt Stock Exchange (ticker symbol: IFX) and inthe USA on the OTCQX International over-the-counter market (ticker symbol:IFNNY).