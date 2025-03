Chinesische Autobauer: Who's hot and who's not - Ein Vergleich!

BYD - bald nicht nur Platzhirsch in China, sondern weltweit?

Direkt zum Wochenauftakt hat BYD deutlich gemacht, warum Anleger Aktien der chinesischen Autobauer im Depot haben sollten. Der Autobauer aus dem Reich der Mitte präsentierte Rekorde am Fließband. Egal ob Anleger sich das 4. Quartal näher anschauen oder das Gesamtjahr. BYD kann in beiden Abschnitten mit Bestmarken glänzen. Daher beginnt unser Vergleich der chinesischen Autobauer auch mit der unangefochtenen Nummer 1 aus der Volksrepublik.

BYD ("Build Your Dreams") ist Chinas führender Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batterien mit Sitz in Shenzhen. 1995 gegründet, hat sich das Unternehmen vom Batterieproduzenten zum weltweit größten Anbieter elektrifizierter Autos entwickelt und Tesla bei den Verkaufszahlen überholt. Auch beim Umsatz ist BYD am Musk-Konzern vorbeigezogen, wie die Zahlen zu Wochenbeginn zeigten.

BYD deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von Batteriezellen bis hin zu kompletten E-Autos, Plug-in-Hybriden, Elektrobussen und Lastkraftwagen ab. Dank technologischer Eigenentwicklungen wie der Blade-Batterie setzt BYD neue Sicherheitsstandards.

Der letzte Clou von BYD. Kurz nachdem der chinesische Konzern erfolgreich mit einer Kapitalerhöhung etwas mehr als fünf Milliarden US-Dollar eingesammelt hatte, verkündete er eine Revolutionierung der Ladezeiten.

Das neue System von BYD, die "Super e-Platform", setzt neue Maßstäbe in der Elektromobilität. Mit einer Spitzenladeleistung von 1.000 kW können bestimmte Fahrzeuge in nur fünf Minuten eine Reichweite von 400 Kilometern erreichen.

Um diese Leistung zu ermöglichen, hat BYD mehrere technologische Innovationen entwickelt, darunter 10C-Schnellladebatterien, die zehnmal schneller als ihre Nennkapazität geladen werden können, leistungsstarke Elektromotoren, Siliziumkarbid-Chips und 1.000-kW-Ladegeräte.

Mein Tipp: Ich bin fest davon überzeugt, dass BYD nicht nur in China seine Spitzenposition behauptet, sondern sich auch weltweit auf den Thron des größten Autobauer setzen wird. Nicht nur bezüglich der Marktkapitalisierung. Es dauert auch nicht mehr lange, dann werden auch beim Absatz VW und Toyota die Rücklichter der Chinesen sehen.

Mit einer Marktkapitalisierung von 143 Milliarden Euro ist BYD schon jetzt an der Börse mehr wert als Mercedes, BMW und VW zusammen. Trotz einer Explosion des Kurses sind die Chinesen mit einem geschätzten KGV von 27,2 für das laufende Jahr zwar kein absoluter Schnapper mehr, aber im Vergleich zu Tesla, wo das KGV für das laufenden Jahr auf 97,2 geschätzt wird, geradezu mehr als günstig.

Allen Strafzöllen zum Trotz wird BYD den Automarkt erobern. Daher ist die Aktie bei Rücksetzern für mich ein klarer Kauf.

Xiaomi: Der erfolgreiche Newcomer aus Fernost

Xiaomi, ursprünglich als Smartphone-Riese bekannt, drängt seit 2021 mit Hochdruck in den Automobilmarkt. Unter der Marke „Xiaomi Auto“ entwickelt das chinesische Tech-Unternehmen eigene Elektroautos und hat mit Erfolg Milliardenbeträge in Forschung und Entwicklung investiert. 2024 hatte Xiaomi zunächst eine Auslieferungzahl von 100.000 Fahrzeugen geplant. Am Ende wurde es dann sogar 134.000.

Im laufenden Jahr hat Xiaomi die Auslieferungszahl seiner E-Flitzer bereits erneut erhöht. Der ursprüngliche Plan von 300.000 Fahrzeugen ist mittlerweile schon Geschichte. Das Auslieferungsziel wurde nach noch nicht einmal drei Monaten auf 350.000 Stück erhöht. Aber die Pläne von Xiaomi gehen weiter. Schon in absehbarer Zeit sollen die Flitzer der Chinesen ihren Siegeszug auf der ganzen Welt feiern.

Xiaomis Präsident Lu Weibing hat in einem Gruppeninterview in Barcelona erklärt, dass das Unternehmen plant, seine Autos ab 2027 im Ausland zu verkaufen. Dies berichtete die chinesische Medienagentur Jiemian am Montag.

"Mein Ziel ist es, dass wir 2027 offiziell auf den internationalen Markt gehen", sagte Lu im Interview, als er nach den Expansionsplänen für Xiaomis Automobilgeschäft gefragt wurde. Den Grundstein für die Expansion will Xiaomi wohl in dieser Woche legen.

Zum einen planen die Chinesen ähnlich wie BYD über eine Kapitalerhöhung etwas mehr als fünf Milliarden US-Dollar einzunehmen, zum anderen wurde das Team für die Expansion vergrößert. Laut einem Bericht von Reuters Anfang der Woche haben die Chinesen mindestens fünf leitende Angestellte, darunter ehemalige BMW-Manager, eingestellt, um sein europäisches Forschungs- und Entwicklungszentrum für Elektrofahrzeuge zu stärken. Eine der wichtigsten Neueinstellungen ist Rudolf Dittrich, ein langjähriger BMW-Manager mit 15 Jahren Erfahrung, der die Leitung des Zentrums übernehmen soll.

Mein Tipp: Xiaomi ist zwar kein reiner Autobauer, aber der Bereich gewinnt immer stärker an Bedeutung für den Konzern und wird in zwei, drei Jahren sicherlich die größte Einnahmequelle der Chinesen werden. Da Xiaomi erst spät in den Markt eingetreten ist, lassen sich noch etwas leichter neue Rekorde aufstellen.

Mit einem KGV von fast 42 für 2025 ist Xiaomi zwar nicht günstig ins Depot zu bekommen, aber das hohe Wachstum des Konzerns rechtfertigt eine etwas höhere Bewertung. Wenn der Rauch der Kapitalerhöhung sich verzogen hat, dann können Anleger ruhig einen Fuß in die Tür setzen.

XPeng: Chinas Tech-Vorreiter auf der Überholspur

XPeng Motors, 2014 gegründet und mit Hauptsitz in Guangzhou, ist einer der innovativsten Elektroauto-Hersteller Chinas. Das Unternehmen verbindet modernste Technologien – insbesondere autonomes Fahren, KI-Integration und smarte Vernetzung – mit hochwertigem Fahrzeugdesign. XPeng positioniert sich offensiv gegen Tesla, punktet mit attraktiven Modellen wie dem SUV "G9" und der sportlichen Limousine "P7" und gilt dank umfangreicher Investitionen in Forschung und Entwicklung als einer der Technologieführer der Branche, besonders, wenn es um die Vision des fliegenden Autos geht.

XPeng treibt mit seiner Tochtergesellschaft AeroHT seit 2020 die Vision fliegender Autos voran. AeroHT entwickelt vollelektrische VTOL-Fahrzeuge (Vertical Take-off and Landing), die auf der Straße fahren als auch sowohl in der Luft fliegen können. Bereits 2022 präsentierte XPeng den "X2", einen futuristischen Zweisitzer, der erfolgreich Testflüge absolvierte.

"Wir integrieren die Fahrzeugsteuerung mit KI, um ein neues Flugsteuerungssystem für fliegende Autos zu entwickeln, das sie sicherer und benutzerfreundlicher macht", zitierte China Daily Chairman und CEO He Xiaopeng.

Der EV-Hersteller plant, im zweiten Quartal 2026 mit der Produktion zu beginnen und anschließend erste Auslieferungen vorzunehmen, berichtete die Straits Times unter Berufung auf Xiaopeng. Die erste Charge fliegender Autos soll vor allem für den Tourismus sowie für Kurzstrecken-Rettungseinsätze eingesetzt werden.

Mein Tipp: XPeng ist zwar gut unterwegs, kann aber nicht ganz beim Tempo von BYD und Xiaomi mithalten. Investoren wetten hier eher auch ein gutes STück darauf, dass XPeng über seine Tochter den Himmel erobert. Was sich vor zwei Jahren bei der Vorstellung noch nach Science-Fiction anhörte, könnte schon nächstes Jahr Realität werden. Eine kleine Position im Depot könnte daher durchaus interessant verlaufen. Der aktuelle Rücksetzer könnte daher durchaus ein Chance sein.

Das war der erste Teil unseres Vergleichs der chinesischen Autobauers. Morgen können Sie den zweiten Teil im Tagestipp lesen. Dort werfen wir einen Blick auf die Aktien von Nio, Li Auto, Geely und ZEEKR.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

