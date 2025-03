NVIDIA - Aktie im Rampenlicht - 24.03.2025

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten Verluste von -18,92 % verkraften.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,28 % geändert.

Anleger hätten zu Beginn des Jahres 2024 besser daran getan, in Berkshire Hathaway zu investieren, anstatt auf die "Magnificent 7" Tech-Megacaps zu setzen, so Chris Verrone von Strategas.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

In der Vorwoche konnte der DAX per Saldo die Wall Street nicht mehr dominieren und fiel vor allem durch den Verfallstag am Freitag ausgelöst, wieder unter 23.000 Punkte zurück. Dabei wurde das Finanzpaket im Bundestag und Bundesrat ohne weitere Verzögerungen verabschiedet . Es benötigt jedoch noch viel Verwaltungsaufwand, um die Megasumme von 1 Billion Euro in die entsprechenden Kanäle zu bringen und dann auch positive Ergebnisse für die Deutsche Wirtschaft zu sehen.