Euro gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag zum US-Dollar etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte am Nachmittag bei 1,0802 Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch ein wenig mehr gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0824 (Freitag: 1,0827) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9238 (0,9236) Euro.

Die am Vormittag veröffentlichten Zahlen zu den Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone lieferten dem Markt keine nachhaltigen Impulse. So verbesserte sich die Stimmung in der schwächelnden Industrie etwas. Im Dienstleistungssektor trübte sich die Stimmung hingegen ein. Der Gesamtindikator legte ein wenig zu. In Deutschland war die Entwicklung ähnlich.