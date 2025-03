EU-Prüfer warnen vor Mehrwertsteuerbetrug bei Zollverfahren

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bestimmte Zollverfahren in der EU sind aus Sicht des Europäischen Rechnungshofs anfällig für Mehrwertsteuerbetrug. Die Kontrollen der Mitgliedstaaten wiesen gravierende Mängel auf, kritisieren die Prüfer mit Sitz in Luxemburg. Auch die Zusammenarbeit auf EU-Ebene und zwischen den EU-Ländern gegen den Missbrauch dieser Zollverfahren lasse zu wünschen übrig, heißt es weiter. Es hapere etwa beim Datenaustausch, insbesondere zwischen den Finanz- und Zollämtern in den verschiedenen EU-Ländern. Der Kampf gegen Missbrauch sei unzureichend.

In die EU importierte Waren grundsätzlich mehrwertsteuerpflichtig