Wachstum trotz Volatilität in der Solarbranche (FOTO)

Dortmund (ots) - Hohe Energiekosten belasten die Wettbewerbsfähigkeit deutscherUnternehmen und erfordern nachhaltige Lösungen. Die Apricus Solar AG bietet alserfahrener Partner im Bereich Photovoltaik individuelle Energiekonzepte, dieKosten senken und Firmen zukunftsfähig machen. Welche Risiken mit der Wahl einesunzuverlässigen Energieversorgers verbunden sind und wie die Apricus Solar AGUnternehmen dabei unterstützt, langfristig stabile und wirtschaftlicheEnergielösungen zu sichern, erfahren Sie hier.Seit 2016 hat Solarstrom die Netzparität erreicht - er ist günstiger als Stromaus dem öffentlichen Netz und damit auch ohne staatliche Förderung profitabel.Unternehmen, die auf Photovoltaik-Anlagen setzen, können nicht nur ihreEnergiekosten senken, sondern auch zur CO?-Reduktion beitragen. Doch der Boomhat zahlreiche neue Anbieter auf den Markt gebracht: Mit der Normalisierung derEnergiepreise und realistischeren Lieferzeiten beginnt nun eineMarktbereinigung, die nur erfahrene und qualitätsorientierte Unternehmenüberstehen werden. Für Kunden bedeutet das eine große Herausforderung: Die Wahldes falschen Anbieters kann fatale finanzielle Folgen haben und den Erfolg derEnergiewende gefährden - zum Beispiel, wenn der Anbieter plötzlich insolventwird. "In der Solarbranche zählt nicht, wer am schnellsten auf den Markt kommt,sondern wer bleibt", betont Oliver vom Lehn, Vorstandsmitglied der Apricus SolarAG. "Fehlentscheidungen in diesem Bereich riskieren nicht nur die Rentabilitätder Anlage - sie gefährden die gesamte strategische Ausrichtung desUnternehmens.""Im Bereich Photovoltaik müssen Anbieter heutzutage nicht nur die Technikbeherrschen, sondern auch die Fähigkeit mitbringen, komplexe Herausforderungenmit maßgeschneiderten Lösungen zu meistern", sagt Dennis Friesen, ebenfallsVorstandsmitglied der Apricus Solar AG. Das Unternehmen, entstanden aus derlangjährigen Winkel Energiesysteme GmbH, hat sich seit seiner Umwandlung im Jahr2023 auf Photovoltaiklösungen für Gewerbe und Industrie spezialisiert. Mit einemklaren Fokus auf Mittelständler und Freiflächen - insbesondere inenergieintensiven Branchen - entwickelt die Apricus Solar AG wirtschaftliche undnachhaltige Energiekonzepte, die weit über Standardlösungen hinausgehen. Danktechnologischem Know-how und tiefem Verständnis für die Anforderungenmittelständischer Unternehmen ist die Apricus Solar AG nicht nur einzuverlässiger Partner, sondern auch ein Vorreiter in der Branche. Die Apricus