US-Börsen boomen: Dow Jones und S&P 500 im Höhenflug, DAX schwächelt

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die internationalen Aktienmärkte eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 22.837,21 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,23%. Ähnlich verhält es sich mit dem MDAX, der ebenfalls um 0,23% gefallen ist und nun bei 28.770,14 Punkten steht. Der SDAX zeigt mit einem Rückgang von 0,46% auf 16.077,15 Punkte eine etwas schwächere Performance. Im Gegensatz dazu präsentiert sich der TecDAX mit einem Plus von 0,65% bei 3.777,11 Punkten als positiver Ausreißer unter den deutschen Indizes. Diese Entwicklung könnte auf eine stärkere Nachfrage nach Technologieaktien hindeuten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-amerikanischen Indizes eine deutlich positivere Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average legt um 1,12% zu und erreicht 42.457,15 Punkte. Noch stärker zeigt sich der S&P 500, der mit einem Anstieg von 1,54% auf 5.755,88 Punkte schließt. Diese Zuwächse deuten auf eine optimistische Stimmung unter den US-Anlegern hin, möglicherweise getrieben durch positive Wirtschaftsdaten oder Unternehmensnachrichten.Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den Börsen, wobei die US-Märkte heute die Nase vorn haben und den deutschen Indizes eine positive Richtung vorgeben könnten.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Infineon Technologies mit einem Anstieg von 3.16%. Deutsche Bank folgt mit 2.78%, während Zalando mit 2.13% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die teils erhebliche Verluste verzeichnen. Bayer führt die Negativliste mit einem Rückgang von 6.33%, gefolgt von Beiersdorf mit -4.05% und Vonovia, das um 3.54% gefallen ist.Im MDAX stechen Carl Zeiss Meditec mit 5.24% und Evotec mit 4.59% hervor. Aurubis rundet die Top-Performance mit einem Plus von 4.36% ab.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von AUTO1 Group mit einem Rückgang von 4.72%. Hochtief und Deutsche Wohnen folgen mit -3.49% und -3.34%.Im SDAX sind die Topwerte Alzchem Group mit 4.56%, Nagarro mit 3.18% und SILTRONIC AG mit 2.84% zu verzeichnen, die alle positive Kursentwicklungen zeigen.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls Verluste, wobei Secunet Security Networks mit -4.73% den größten Rückgang verzeichnet. Deutz und ProSiebenSat.1 Media folgen mit -3.31% und -3.09%.Im TecDAX sind Carl Zeiss Meditec und Evotec mit 5.24% und 4.59% die Spitzenreiter, während Nagarro mit 3.18% ebenfalls positiv abschneidet.Die TecDAX-Flopwerte sind moderater, mit PNE, das um 1.53% gefallen ist, und Deutsche Telekom mit -1.57%. Nordex verzeichnet einen Rückgang von 2.64%.Im Dow Jones zeigen NVIDIA mit 3.45%, The Home Depot mit 3.10% und Amazon mit 3.08% eine starke Performance.Die Flopwerte im Dow Jones sind weniger dramatisch, mit Unitedhealth Group, das um 0.44% gefallen ist, und Nike (B) mit -0.97%. Merck & Co. verzeichnet einen Rückgang von 1.31%.Die Topwerte im S&P 500 werden von Tesla mit 9.56% angeführt, gefolgt von Advanced Micro Devices mit 6.86% und Deckers Outdoor mit 5.76%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen moderate Verluste, angeführt von Interpublic Group of Companies mit -1.21%, Merck & Co. mit -1.31% und AES mit -1.34%.