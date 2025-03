Deutliche Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag deutlich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,41 Prozent auf 110,64 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Titel lag bei 4,32 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Die Anleger hoffen, dass die nächste Runde der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle gezielter und auch maßvoller ausfallen könnte als bisher befürchtet. Für Anfang April ist bislang geplant, dass Trump weitere Zollmaßnahmen bekannt gibt. Allerdings kündigte er an diesem Montag Zölle gegen Venezuelas Handelspartner an.

Die von S&P ermittelte Einkaufsmanagerindizes lieferten ein uneinheitliches Bild. So verbesserte sich der Indikator für den Dienstleistungssektor deutlich. Allerdings trübte sich der Industrieindikator ein und signalisiert einen Rückgang der Aktivität. Der Wert für die Gesamtwirtschaft legte insgesamt zu./jsl/he