ATX zum Wochenauftakt mit Gewinnen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Montag zugelegt. Zum Handelsende notierte der ATX 0,89 Prozent höher bei 4.297,55 Punkten. In der Vorwoche hatte der Leitindex noch bei gut 4.356 Zählern ein weiteres Mehrjahreshoch erreicht, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Vom Rücksetzer bis knapp an die 21-Tage-Durchschnittslinie erholte er sich nun wieder. Der ATX Prime gewann am Montag 0,79 Prozent auf 2.156,21 Punkte.

Das europäische Umfeld schloss hingegen nach einem freundlichen Vormittagshandel etwas leichter. Berichte, wonach die nächste Runde von US-Zöllen ab 2. April gezielter ausfallen könnte als zunächst gedacht, konnten die Märkte nicht nachhaltig beflügeln. Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone hellten sich im März inzwischen weniger stark auf als erwartet, signalisierten jedoch den dritten Monat in Folge Wachstum.