Deutschland vergrault qualifizierte Zuwanderer, kritisiert Recruiting-Experte Pekka Nebelung (FOTO)

Berlin/Helsinki (ots) - "Fachkräftemangel ist hausgemacht": Wie Deutschland

qualifizierte Zuwanderer systematisch vergrault



Recruiting-Experte Pekka Nebelung kritisiert zu langsame und oft fehlende

Anerkennung ausländischer Qualifikationen und Abschlüsse



Deutschland leidet unter einem massiven Fachkräftemangel, insbesondere im

Pflegebereich. Bis 2030 werden hierzulande über 500.000 Pflegekräfte fehlen .

Besonders dramatisch ist die Lage im Osten des Landes, wo bereits 35 % der

Bevölkerung älter als 65 Jahre sind - und die Zahl der Pflegebedürftigen weiter

steigt. Doch anstatt dringend benötigte Fachkräfte aus dem Ausland willkommen zu

heißen, hält Deutschland an einem Bürokratiewahnsinn fest, der qualifizierte

Arbeitskräfte in andere Länder vertreibt.





Anerkennung? Fehlanzeige!



Während Länder wie die USA, Kanada oder Finnland ausländische Fachkräfte sofort

in den Arbeitsmarkt integrieren und fehlende Qualifikationen parallel zur Arbeit

nachholen lassen, werden in Deutschland Abschlüsse oft jahrelang nicht anerkannt

. Hochqualifizierte Pflegekräfte, Ingenieure oder IT-Experten aus dem Ausland

sind gezwungen, monate- oder sogar jahrelang auf eine bürokratische Entscheidung

zu warten - und gehen in der Zwischenzeit dorthin, wo sie sofort arbeiten können

.



"Deutschland kann es sich schlicht nicht mehr leisten, so weiterzumachen", sagt

Pekka Nebelung, CEO von Jobilla Deutschland und Senator im Bundesverband

mittelständische Wirtschaft . "Während wir hier über Dokumente streiten, sind

dieselben Fachkräfte in den USA bereits im Job. Und wir fragen uns, warum wir

die besten Leute nicht bekommen? Ganz einfach: Weil wir sie vergraulen!"



Finnland zeigt, wie es geht



Nebelung, gebürtiger Finne, kennt das deutsche System und seine Hürden genau -

und sieht, wie es andere Länder besser machen:



- In Finnland können ausländische Fachkräfte innerhalb von wenigen Wochen mit

der Arbeit beginnen. Fehlende Qualifikationen? Kein Problem - sie werden

während der Beschäftigung nachgeholt.

- In Kanada gibt es beschleunigte Anerkennungsverfahren für Schlüsselberufe.

Pflegekräfte etwa dürfen direkt arbeiten , während sie zusätzliche Kurse

belegen.

- In den USA gibt es für viele Berufe keine staatliche Anerkennungspflicht.

Arbeitgeber prüfen die Qualifikation selbst und bieten gezielte

Weiterbildungen an.



"Deutschland hält sich für ein Innovationsland, aber im Recruiting stehen wir

uns selbst im Weg. Wir brauchen dringend einen Kurswechsel - sonst bleibt uns

bald niemand mehr, der unsere Senioren pflegt oder unsere Wirtschaft am Laufen

hält", warnt Nebelung.



Appell an die Politik: Weg mit den Hürden!



Statt über Fachkräftemangel zu klagen, sollte die Bundesregierung jetzt handeln:



1. Schnellere Anerkennungsverfahren - Maximal drei Monate, nicht drei Jahre!

2. Berufseinstieg erleichtern - Arbeiten und Qualifikation parallel ermöglichen.

3. Digitalisierung vorantreiben - Abschlüsse online prüfen, statt Papierakten zu

wälzen.



"Jede Woche verlieren wir hochqualifizierte Menschen an andere Länder. Wie lange

wollen und können wir uns das noch leisten?", fragt Nebelung. "Wer Fachkräfte

will, muss sie auch arbeiten lassen - nicht mit Bürokratie vertreiben!"



Über Pekka Nebelung



Pekka Nebelung ist Geschäftsführer von Jobilla Deutschland und hat das

Unternehmen mit einem engagierten Team in den vergangenen Jahren zu stetigem

Wachstum geführt. Er ist Mitglied im Bundeswirtschaftssenat des Mittelstands,

einem 350-köpfigen Exzellenz-Gremium des Bundesverbands mittelständische

Wirtschaft (BVMW) mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und

Medien, das Deutschland mit Ideen, Impulsen und Initiativen zukunftsfähig machen

will.



Als bekannter Trompeter und Musiker ist Pekka Nebelung weit über die Kulturszene

seines Heimatlands bekannt und sucht auch heute noch Entspannung und Inspiration

in der Musik. Mit seiner internationalen Perspektive will er positive

wirtschaftliche Entwicklungen in Deutschland begleiten und begünstigen.



Über Jobilla



Jobilla ist ein führendes Unternehmen im Bereich digitales Recruiting und

Headhunting. Durch den Einsatz modernster Technologien und innovativer Methoden

unterstützt Jobilla Unternehmen dabei, die besten Talente zu finden und

erfolgreich zu rekrutieren. Mit Hauptsitz in Helsinki und Niederlassungen

weltweit setzt Jobilla neue Standards im Recruiting und leistet einen wichtigen

Beitrag zur Digitalisierung des Arbeitsmarkts.



