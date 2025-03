Beiersdorf - Aktie im Rampenlicht - 24.03.2025

Mit einer Performance von -4,17 % musste die Beiersdorf Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Beiersdorf ist ein führendes Unternehmen in der Hautpflege mit bekannten Marken wie NIVEA. Es konkurriert mit Giganten wie L'Oréal und Unilever und punktet durch seine dermatologische Expertise und Markenstärke.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Beiersdorf in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +3,20 % bestehen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,22 % geändert.

Der Dax hat am Montag mit moderaten Verlusten seinen vierten Verlusttag in Folge verbucht. Frühe Gewinne waren letztlich auch mit den starken New Yorker Börsen nicht wieder gekommen. Börsianer sprachen im transatlantischen Vergleich von einer …

Die internationalen Aktienmärkte zeigen heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes leicht nachgeben, glänzen die US-Märkte mit deutlichen Zuwächsen. Ein spannender Handelstag!