Vor 90 Jahren startete die Produktion des ersten Modells mit dem legendären Namen (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > März 1935: Skoda beginnt mit der Serienfertigung des

historisch ersten Superb und stellt davon in 15 Jahren 890 Personenwagen sowie

1.630 Militärversionen her



> Technische Innovation: Der Ur-Superb wies ein fortschrittliches Fahrwerk,

hydraulische Bremsen und eine damals wegweisende 12-Volt-Bordelektrik auf





Seite 2 ► Seite 1 von 2

> Neuauflage 2001: Skoda kehrt mit dem Superb in die obere Mittelklasse zurück;geräumiger Innenraum sowie moderne Sicherheits- und Komfortmerkmale> Vierte Generation der Neuzeit: Der aktuelle, als Limousine und Combierhältliche Superb ist auch als Plug-in-Hybridvariante (Skoda Superb iV 1,5 TSIPHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,3 - 0,5l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 16,1 - 18,7 kWh/100 km;Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,1 - 5,7 l/100 km;CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 - 11 g/km; CO2-Klasse (gewichtetkombiniert): B - B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C - D, Skoda SuperbCombi iV 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtetkombiniert): 0,2 - 0,6 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 14,6 -20,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 4,6 - 6,3 l/100km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 5 - 14 g/km; CO2-Klasse (gewichtetkombiniert): B - B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C - E) mit bis zu 120Kilometer rein elektrischer Reichweite verfügbar.Vor 90 Jahren begann Skoda Auto im Werk Mladá Boleslav mit der Produktion desersten Superb. Das Modell stieg schnell zum Synonym für komfortables, ruhigesund dynamisches Autofahren auf, sogar auf den damals oft schlechtenFahrbahnbelägen. Es beeindruckte durch einen geräumigen Innenraum, der bis zusieben Sitzplätze aufwies, durch seine reichhaltige Ausstattung und dieherausragende Verarbeitung. 1949 endete die Produktion des historischen Superb.2001 kehrte der legendäre Name mit der ersten Auflage des modernen Skoda Superbzurück. Mittlerweile bietet Skoda dieses Modell in vierter Generation an. DerSuperb steht als Limousine mit bis ans Dach reichender Heckklappe oder Combisowie mit einer großen Bandbreite an Benzin-, Diesel , Mild-Hybrid- (Skoda SuperbLimousine 1,5 TSI mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert):5,1 - 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 117 - 142 g/km; CO2-Klasse: D -E), Skoda Superb Combi 1,5 TSI mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch(kombiniert): 5,1 - 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 117 - 142 g/km;CO2-Klasse: D - E) und Plug-in-Hybridantrieben zur Wahl. DiePlug-in-Hybridversionen Superb iV und Superb Combi iV ermöglichen eine rein