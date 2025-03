Friedrich Merz: Strategisch ein "Depp" - oder doch genial?

Ist Friedrich Merz strategisch ein "Depp", weil er nun komplett dem guten Willen der SPD ausgeliefert ist? Viel spricht dafür: Merz hat bisher Grundpositionen seiner Partei komplett aufgegeben, nur um Kanzler zu werden. Die SPD wiederum hat alles, was sie sich erträumt hat - und könnte jetzt entspannt die Koalitionsverhandlungen scheitern lassen, weil bei einer Neuwahl die CDU abgestraft würde und mit Pistorius das SPD-Wahlergebnis besser werden dürfte. Oder hat Friedrich Merz doch einen genialen Plan B? Heute die Wall Street mit einem satten Plus nach Hoffnungs-Meldungen, dass Trump am 02.April nicht die "nukleare Option" bei den Zöllen ziehen wird. Auffallend: während die Wall Street feiert, steigt der Dax nicht. Ist es also vielleicht doch nicht so, dass die Ausländer die Zölle bezahlen (wie Trump behauptet), sondern eben US-Konsumenten und US-Konzerne - daher die Erleichterungs-Rally an der Wall Street?

