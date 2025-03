Börsen Update USA - 24.03. - US Tech 100 stark +1,98 %

Der Dow Jones steht bei 42.486,73 PKT und gewinnt bisher +1,19 %.

Top-Werte: NVIDIA +3,90 %, Amazon +3,83 %, Visa (A) +3,52 %, The Home Depot +3,49 %, Goldman Sachs Group +3,13 %

Flop-Werte: Merck & Co -1,56 %, Nike (B) -0,54 %, Verizon Communications -0,06 %, Procter & Gamble +0,03 %, Amgen +0,12 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:54) bei 20.149,81 PKT und steigt um +1,98 %.

Top-Werte: Tesla +10,48 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +9,21 %, Advanced Micro Devices +7,94 %, AppLovin Registered (A) +6,75 %, Palantir +5,88 %

Flop-Werte: AstraZeneca -1,43 %, The Kraft Heinz Company -1,10 %, Coca-Cola Europacific Partners -1,08 %, Starbucks -0,55 %, American Electric Power -0,26 %

Der S&P 500 steht bei 5.757,90 PKT und gewinnt bisher +1,58 %.

Top-Werte: Tesla +10,48 %, Advanced Micro Devices +7,94 %, Monolithic Power Systems +6,81 %, United Airlines Holdings +6,62 %, Texas Pacific Land +6,30 %

Flop-Werte: Hormel Foods -2,30 %, Brown-Forman Registered (B) -2,06 %, Merck & Co -1,56 %, Marketaxess Holding -1,53 %