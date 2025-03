JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd nach dem Geschäftsbericht für 2024 und einem Ausblick auf 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die wichtigsten Punkte, die sie nun mit dem Management besprechen wolle, seien die Nachfragesituation und der jüngste starke Rückgang der Frachtraten (Spot-Raten), schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch das Überangebot auf den Ozeanen und notwendige Maßnahmen zur Kapazitätsdisziplin zählten zu den Themen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / 17:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 140,8EUR auf Tradegate (24. März 2025, 19:52 Uhr) gehandelt.