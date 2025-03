Änderungen in der Kapazität der Verwaltungsratsmitglieder und der Verwaltungsratsausschüsse

Herr R. P. Menell (Richard Menell) Herr T. J. Cumming (Tim Cumming) Herr K. A. Rayner (Keith Rayner) Herr J. S. Vilakazi (Jerry Vilakazi)

Keith Rayner, der derzeitige Vorsitzende des Prüfungsausschusses, sowie Richard Menell und Tim Cumming werden auf der Jahreshauptversammlung 2025 als Vorsitzende und Mitglieder des Prüfungsausschusses zurücktreten, und Terence Nombembe wird auf der Jahreshauptversammlung 2025 zur Wahl als Vorsitzender des Prüfungsausschusses vorgeschlagen.

Tim Cumming wird bis zur Hauptversammlung im Mai 2026 Vorsitzender des Vergütungsausschusses bleiben. Ein solider Nachfolgeplan, der Unabhängigkeit und Geschlechtervielfalt in den Vordergrund stellt, ist für diese Funktion in Arbeit. Dies steht im Einklang mit den von King IV empfohlenen Praktiken, die auf einer "apply and explain"-Basis zu prüfen sind. Tim Cumming wird ebenfalls auf der Jahreshauptversammlung 2026 als Mitglied des Verwaltungsrats zurücktreten.

Aus Gründen der Stabilität und der Erinnerung an das Unternehmen werden Richard Menell, Keith Rayner und Jerry Vilakazi bis zu ihrem Ausscheiden bei den Jahreshauptversammlungen 2027, 2028 und 2028 als nicht geschäftsführende Direktoren Mitglieder des Nominierungs- und Governance-Ausschusses bleiben. Der Verwaltungsrat wird jedoch sicherstellen, dass eine Mehrheit der Mitglieder des Nominierungs- und Governance-Ausschusses unabhängig ist, indem er neue unabhängige Mitglieder in den Nominierungs- und Governance-Ausschuss beruft.

Da der Investitionsausschuss und der Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit keine satzungsgemäßen Ausschüsse sind, wurden ihre Aufgabenbereiche so geändert, dass ein nicht unabhängiger Vorsitzender möglich ist. Keith Rayner und Jerry Vilakazi werden daher bis zu ihrem Rücktritt auf der Jahreshauptversammlung 2028 Vorsitzende des Investitionsausschusses bzw. des Ausschusses für Gesundheit und Sicherheit bleiben. Die Nachfolge für diese Vorsitzenden ist im Gange.