MAG kündigt Dividendenpolitik und Antrittsdividende an

Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ("US$") angegeben.

24. März 2025, Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp ... - gibt bekannt, dass sein Board of Directors ("Board") eine Dividendenpolitik für das Unternehmen beschlossen hat, nach der das Unternehmen beabsichtigt, vierteljährlich eine feste Dividende von 0,02 $ pro Aktie zu zahlen. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, bei durchschnittlichen Silberpreisen von über $ 20 pro Unze die feste Dividende durch eine an den Cashflow gekoppelte Dividende zu erhöhen, die etwa 30 % des Cashflows von Juanicipio betragen soll, den MAG in jedem Quartal erhält, und die an die vom Board von Zeit zu Zeit festgelegten Netto-Cash-Metriken gekoppelt ist.

MAG erklärt eine erste feste Dividende von 0,02 $ pro Aktie und eine zusätzliche Cashflow-gebundene Dividende von 0,16 $ pro Aktie (etwa 30 % der 53,85 Millionen $, die Juanicipio im vierten Quartal 2024 erhalten hat), was eine Gesamtdividende von 0,18 $ pro Aktie ergibt, die am 21. April 2025 an die am 4. April 2025 eingetragenen Aktionäre zahlbar ist (die "Eröffnungsdividende"). Die Dividende gilt als "berechtigte Dividende" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act).

"Die Ankündigung unserer Dividendenpolitik und der ersten Dividende ist ein wichtiger Meilenstein für MAG und bestätigt unser Vertrauen in die allgemeine Stärke und Nachhaltigkeit unseres Unternehmens", sagte George Paspalas, Präsident und CEO. "Diese erste Dividende, die sowohl feste als auch an den Cashflow gekoppelte Komponenten enthält, zeigt unser Engagement für die Schaffung eines konstanten Wertes und die Teilhabe unserer Aktionäre am operativen und finanziellen Erfolg von Juanicipio."

Die Erklärung, der Zeitpunkt, die Höhe und die Zahlung künftiger Dividenden unterliegt dem Ermessen und der Genehmigung des Verwaltungsrats. Das Unternehmen wird das Dividendenprogramm fortlaufend überprüfen und kann es jederzeit in Abhängigkeit von der aktuellen Finanzlage des Unternehmens, dem Rahmen für die Kapitalallokation, der Rentabilität, dem Cashflow, der Einhaltung der Verschuldungsklauseln, den rechtlichen Anforderungen und anderen als relevant erachteten Faktoren ändern. Daher kann abgesehen von der Eröffnungsdividende nicht zugesichert werden, dass zukünftige Dividenden erklärt und/oder gezahlt werden. Dividenden, die an Aktionäre außerhalb Kanadas (nicht in Kanada ansässige Investoren) gezahlt werden, unterliegen der kanadischen Quellensteuer für nicht in Kanada ansässige Investoren.