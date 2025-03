ICP DAS-BMP stellt auf der CMEF 2025 die neuesten TPU-Werkstoffe vor

HSINCHU, 25. März 2025 /PRNewswire/ -- ICP DAS-BMP (Biomedical Polymers), ein engagierter taiwanesischer Hersteller und Lieferant von TPU (thermoplastisches Polyurethan) in medizinischer Qualität, freut sich, seine Teilnahme an der CMEF (China International Medical Equipment Fair) anzukündigen, die vom 8. bis 11. April 2025 im National Exhibition and Convention Center in Shanghai stattfindet.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausstellung stehen der ARP-93A-B20 WHITE L und der ARP-95A-B20 WHITE L, die speziell für Ureterstents entwickelt wurden. Diese innovativen TPU-Materialien erfüllen die ISO-10993-Normen für Biokompatibilität und gewährleisten die Sicherheit bei der Implantation. Sie bieten eine außergewöhnliche Stabilität bei thermischen Aushärtungsprozessen ohne Migrationsprobleme, wodurch die Produktzuverlässigkeit erhalten bleibt. Mit 15 verfügbaren Farben, die häufig in medizinischen Geräten verwendet werden, bieten sie den Herstellern vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.