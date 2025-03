Ausländische Touristen feiern das chinesische Neujahrsfest in der Stadt Yulin und erlernen ein Volkslied und Yangko aus dem Norden von Shaanxi

Am 14. Tag des ersten Mondmonats traf eine Gruppe internationaler Besucher im Volksliedermuseum im Norden der chinesischen Provinz Shaanxi ein. Wang Zhixing, ein volkstümlicher Sänger, eröffnete die Kulturreise mit seinem Improvisationsgesang. Die Volkslieder aus dem nördlichen Shaanxi mit ihren hochtönenden Melodien und endlosen Reimen werden seit Generationen in diesem Land gesungen. Von Arbeitsliedern bis hin zu Liebesduetten, von Hochzeiten und Beerdigungen bis hin zu Festen und Ritualen spiegeln die Volkslieder aus dem Norden von Shaanxi die Gefühle der Menschen wider. Im Jahr 2006 wurden sie in die erste Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes Chinas aufgenommen. Seine Eindrücke fasst ein Ausländer so zusammen: „Dieses Lied zeigt die Schönheit Chinas. Den Text kann ich nicht verstehen – die Sprache der Musik allerdings schon."

Im Forschungsinstitut für Volkskunst in Yulin trifft eine Gruppe von Künstlern letzte Vorbereitungen für die nationale Yangko-Performance-Ausstellung 2025. Das aus der Ming- und Qing-Dynastie stammende Shaanbei Yangko ist ein Unterhaltungsprogramm, das Tanz, Opernaufführungen und volkstümliche Rituale für Bauern in ihrer Freizeit kombiniert und den Optimismus der Menschen auf dem Lössplateau zeigt. Im Jahr 2008 wurde Yangko aus dem Norden von Shaanxi in die Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes Chinas aufgenommen.

Am Laternenfest von Yulin 2025 nehmen nicht nur Yangko-Teams aus ganz China teil, sondern auch Volkskunst-Gruppen aus Bulgarien, Thailand, Südkorea und Russland. Diese Verschmelzung von östlicher und westlicher Kultur hat dem historischen Yangko aus Shaanxi neues Leben eingehaucht. Besucher aus dem Ausland erklären: „Ich mag ihre Darbietung und ihren Tanz – es war sehr beeindruckend. Das kollektive Feiern des chinesischen Neujahrs steht im Kontrast zum westlichen Modell des Familienfestes." Durch die Teilnahme an der Yangko-Parade lernten die Gäste nicht nur den Charme des immateriellen Kulturerbes kennen, sondern verstanden auch die tiefere Bedeutung des kulturellen Erbes. „Das kulturelle Selbstbewusstsein, das sich in den Augen der Darsteller spiegelt, lässt uns 5.000 Jahre Zivilisation erleben. Ich respektiere und liebe diese Kultur."

Von der Klangwelt des Volksliedmuseums bis hin zum eindringlichen Erlebnis des Straßen-Yangko hat Yulin mit der Kunst des immateriellen Kulturerbes für Freunde im In- und Ausland kulturübergreifende Brücken geschlagen. Diese lebendigen Noten und Tanzschritte sind ein Geschenk zum chinesischen Neujahr und gewähren der Welt Einblicke in das kulturelle Erbes dieses Landes, während sie den Traditionen von Nord-Shaanxi in der modernen Zeit neue Impulse verleihen.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2648002/video.mp4

