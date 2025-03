Aktien im RALLYMODUS: Deutz, Nel ASA mit Momentum! MiMedia erschließt mit Walmart riesiges Umsatzpotenzial!

Über ein riesiges Umsatzpotenzial und eine günstige Bewertung verfügt MiMedia. Bei dem Cloud-Geheimtipp bietet sich nach der Partnerschaft mit Walmart in Lateinamerika eine spannende Einstiegschance. Nach einem starken Kursanstieg zum Jahreswechsel läuft die Aktie derzeit seitwärts – noch. Wie schnell eine Aktie anspringen kann, hat das Wertpapier von Deutz in den vergangenen Wochen gezeigt. Nach der rund 40 %-Rally wird die Luft allerdings dünner, jedenfalls wenn man sich die Zahlen für 2024 ansieht. Doch Analysten halten weitere Kursgewinne für möglich. Ein Lebenszeichen hat Nel gesendet. Der angeschlagene Wasserstoff-Pionier hat mit Samsung einen neuen Großaktionär und kürzlich auch einen Großauftrag an Land gezogen. Bei wem geht die Rally weiter?Lesen sie den Artikel hier weiter