Statistisches Bundesamt legt Daten zu Immobilienpreisen in Deutschland vor Das Statistische Bundesamt legt am Dienstag (8.00 Uhr) Daten zu den Preisen von Wohnimmobilien im vierten Quartal 2024 vor. Sie werden zeigen, ob sich Häuser und Wohnungen in Deutschland nach starken Preisrückgängen nun erneut verteuert haben. …