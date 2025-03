US-Raumfahrtunternehmen To the Moon? Intuitive Machines schießt nach Q4-Zahlen um 31 Prozent nach oben Intuitive Machines to the Moon? Nach starken Q4-Zahlen und neuen NASA-Aufträgen schießt die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens im nachbörslichen Nasdaq-Handel steil nach oben.