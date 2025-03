Kleine Verluste erwartet - Leitindex bleibt auf Richtungssuche

Hallo Community, es ist Sonntag und wieder Zeit für die wöchentliche Analyse.Die vergangene Börsenwoche brachte den erwarteten Pullback Richtung 42.550, wobei er etwas müder ausfiel, als erwartet. So lag das Wochenhoch bei 42.250 Punkten.Der Dow Jones hat dabei an keinem einzigen Börsentag seine 200-Tage-Linie zurückerobern können. Das gelang nur intraday, aber nie zum Tages- und somit auch nicht zum Wochenschluss.Im Gegenteil, das Tief am Freitag lag sogar nahe am Wochentief vom Montag (41.413).Das kann insgesamt noch nicht davon überzeugen, dass ein ernsthafter Angriff auf die 42.550 erfolgt, deren Überwinden zum Bereich 43.325 führen würde.Die kleine grüne Wochenkerze ist unentschlossen. Optimisten könnten eine Bullish-Harami-Kerzenformation in die Wochenkerzen reindeuteln. Ich bin da aber skeptisch. Erst Kurse über 42.550 können Hoffnung auf ein Korrekturende aufkommen lassen. Sicher sind wir erst über 1o.Der prognostizierte Verlauf von letzter Woche ist bisher ganz gut eingetroffen. Wir bleiben daher bei unserer Grundidee einer Ausweitung der Korrektur, solange wir nicht über 43.325 (1o) schließen.Das weitere Ausdehnen der Korrektur wird mit dem Unterschreiten des Bereichs um 41.350 getriggert. Solange wir darüber bleiben, kann sich die Korrektur seitwärts ausdehnen.Geht es schließlich unter diese Marke, ist bis Monatsende 1n das Ziel, also 40.075.Widerstände sind: 41.875, 42.250, 42.550, 43.135, 43.325 (1o), 43.884, 43.960, 44.034, 44.400/44.500, 44.967, 45.074, 45.450Unterstützungen sind: 41.350, 40.075 (1n), 40.000, 39.807, 39.570, 39.359, 39.147, 38.910, 38.862, 38.306, 38.001, 37.612, 37.123, 37.052, 36.524, 36.293, 36.011, 36.953 (1m), 35.679, 35.315, 35.095 (1l), 34.600, 34.406, 34.148, 33.860, 33.400, 33.337, 32.920, 32.010 (1k), 31.727, 31.430, 31.161, 30.500, 30.206, 29.568 (1j), 29.250; 29.010, 28.661, 28.156, 27.850, 27.399 (1i), 26.144, 26.000, 25.800 (1h), 25.524, 25.000, 24.700 (1g), 24.294, 24.060, 23.730, 23.243 (1f), 22.942, 22.790, 22.179 (1e), 21.200 (1c), 20.735, 20.380 (1a), 20.000 (1).Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, schaut vorbei auf www.apunkt.de Die nächste Analyse kommt am 30. März 2025.Viele Grüße und viel Erfolg.