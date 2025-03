DeFi Technologies kündigt Aufnahme in MVIS Global Digital Assets Equity Index und VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) an

TORONTO, 25. März 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen leistet, freut sich, seine Aufnahme in den MVIS Global Digital Assets Equity Index und den VanEck Digital Transformation ETF (NASDAQ: DAPP) bekannt zu geben, einen bekannten börsengehandelten Fonds, der Anlegern ein Engagement in Unternehmen ermöglichen soll, die an der sich schnell entwickelnden Wirtschaft für digitale Vermögenswerte beteiligt sind.

Der VanEck Digital Transformation ETF bildet den MVIS Global Digital Assets Equity Index ab und bietet ein diversifiziertes Engagement in Börsen für digitale Vermögenswerte, Minenbetreiber, Infrastrukturunternehmen und andere führende Unternehmen, die Innovationen im Bereich digitale Vermögenswerte vorantreiben. Zu den namhaften Unternehmen innerhalb des ETFs gehören Microstrategy Inc, Coinbase Global Inc, Block Inc, Galaxy Digital Holdings Ltd, Mara Holdings Inc, Riot Platforms Inc, Hut 8 Corp, Cipher Mining Inc, Hive Blockchain Technologies Ltd. und andere.

„Unsere Aufnahme in den VanEck Digital Transformation ETF und den MVIS Global Index bestätigt die bedeutenden Fortschritte, die wir bei der Verknüpfung traditioneller Finanzmärkte mit digitalen Vermögenswerten gemacht haben", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies. „Wir fühlen uns geehrt, in diese ausgewählte Gruppe zukunftsorientierter Unternehmen aufgenommen zu werden, und freuen uns darauf, durch die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie, die unweigerlich zu weiteren Indexaufnahmen führen wird, weiterhin Werte für unsere Investoren zu schaffen."



Dieser Meilenstein folgt auf die kürzliche Aufnahme von DeFi Technologies in den MSCI Canada Small Cap Index, was den Status des Unternehmens als prominenter Innovator innerhalb des Ökosystems der digitalen Anlagen unterstreicht. Dies spiegelt auch die wachsende Anerkennung und Akzeptanz des vielfältigen, profitablen und schnell wachsenden Geschäftsmodells von DeFi Technologies durch große Institutionen wider.

Informationen zu VanEck und MVIS

VanEck ist ein renommiertes Investment-Management-Unternehmen mit einer langen Geschichte, die bis ins Jahr 1955 zurückreicht. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York ist mit einem verwalteten Vermögen von 113,8 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2024) einer der größten Vermögensverwalter der Welt.