Tesla mir deutlichem Revival

Zu Wochenbeginn haben die Medien über mögliche Ausnahmen bei den US-Zöllen berichtet, wonach einige sektorspezifische Abgaben ausgeschlossen werden sollen. Hier keimt derzeit ganz klar die Hoffnung auf, dass sich die Trump-Zölle in Grenzen halten und doch nicht das zuvor angekündigte Ausmaß annehmen werden. Dennoch werden die verschiedenartigen Nachrichten für anhaltende Volatilität an den Märkten und bei Einzelwerten sorgen.

Geschadet hat diese Nachricht der Tesla-Aktie nicht, am EMA 200 (rote Linie) gelang es einen dynamischen Turnaround zu vollziehen und sehr dynamisch in die neue Handelswoche mit einem Kursplus von über zehn Prozent zu starten. Zeitgleich konnte das Tesla-Papier den Horizontalwiderstand bei 265,13 US-Dollar überwinden, womit nun ein Anstieg an den EMA 50 (blaue Linie) auf Wochenbasis bei 289,90 US-Dollar sehr wahrscheinlich geworden ist, ein weiteres Ziel darüber läge an der einstigen Nackenlinie der letzten inversen SKS-Formation vom Jahreswechsel bei 325,10 US-Dollar und würde sich für ein kurzzeitiges Long-Engagement anbieten. Auf der Unterseite bilden der EMA 200 bei 230,69 US-Dollar sowie das Unterstützungsband zwischen 190,95 und 198,87 US-Dollar weitere Trendwendemarken, an denen Schnäppchenjäger warten dürften.