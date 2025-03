NVIDIA hat offenbar genug konsolidiert

Noch vor einigen Wochen wurde der Sell-Trigger bei 113,01 US-Dollar als potenzielle Verkaufsmarke (Wochenbasis) identifiziert, tatsächlich ging es mit der NVIDIA-Aktie zeitweise auf 104,77 US-Dollar und damit ganz in die Nähe des einstigen Ziels talwärts. Ein entsprechender Wochenschlusskurs darunter kam jedoch nie zustande, sodass es im Bereich des EMA 50 zu einem temporären Fehlausbruch gekommen war. Der Aufschwung aus Anfang dieser Woche könnte nun wieder vermehrt Käufer mobilisieren und durch die abgeschwächte Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump Kursgewinne an 130,00 US-Dollar und damit den seit dem Jahreswechsel bestehenden Abwärtstrend auslösen. Aber erst ein Kurssprung darüber würde die Grundlage für einen Gipfelsturm bei 152,89 US-Dollar schaffen. Ein weiteres Argument für einen mehrwöchigen Aufschwung bietet die letzte Abwärtsbewegung, die sich lediglich dreiwellig präsentiert und dadurch als klassische Konsolidierung gewertet werden darf. Auf der Unterseite müsste es auf Wochenbasis unter 100,00 US-Dollar talwärts gehen, damit es zu einem Aufwärtstrendbruch und Korrekturrisiken in den Bereich 68,01 bis 75,61 US-Dollar kommt.

Trading-Strategie: