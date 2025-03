JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 53 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein erhöhte in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung der Branche seine Gewinnschätzungen (EPS) für die europäischen Banken. Allerdings senkte er deren Rating im Vergleich zu den US-Instituten von "Overweight" auf "Neutral", da er den relativen Kursanstieg der europäischen Titel inzwischen für überzogen hält. Seine Branchenfavoriten sind Barclays, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS, SocGen und Natwest./edh/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 22:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 00:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 53,73EUR auf Tradegate (25. März 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m