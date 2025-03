Shell erhöht Ausschüttungen massiv – Fokus auf LNG und Sparprogramm bis 2028

Shell dreht auf: Der britische Energieriese kündigt massive Veränderungen an – und die Aktionäre dürfen sich freuen. Das Unternehmen will seine Ausschüttungen deutlich erhöhen und gleichzeitig die Ausgaben senken, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Im Zentrum der Strategie steht der Ausbau des LNG-Geschäfts, in dem Shell bereits als Weltmarktführer gilt.

Konkret sollen künftig 40 bis 50 Prozent des operativen Cashflows an die Aktionäre ausgeschüttet werden – bisher lag die Zielmarke bei 30 bis 40 Prozent. Das Unternehmen will weiterhin progressive Dividendenrendite von 4 Prozent pro Jahr zahlen.