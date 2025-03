Amrize auf Kurs für US-Börsengang im ersten Halbjahr

ZÜRICH (dpa-AFX) - Das Nordamerikageschäft von Holcim , Amrize, ist weiterhin auf Kurs für den geplanten Börsengang in den USA. Darüber hinaus gibt das Unternehmen erste Mittelfristziele aus und hat sich auch die nötige Finanzierung für die Abspaltung gesichert. Zudem steht das Management-Team fest.

So sei weiterhin die US-Notierung bis Ende des ersten Halbjahres geplant, teilte Holcim am Dienstag anlässlich des Amrize-Investorentages in New York mit. Dafür habe das Unternehmen die nötige Finanzierung abgeschlossen. So habe sich Amrize einen Überbrückungskredit in Höhe von 5,1 Milliarden US-Dollar sowie eine Kreditlinie von 2,0 Milliarden gesichert.