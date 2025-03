Ölkonzern Shell will noch mehr sparen - Höhere Ausschüttungen geplant Der Ölkonzern Shell will in den kommenden Jahren stärker auf die Kostenbremse treten und zugleich die Ausschüttungen an seine Aktionäre steigern. So sollen bis zum Jahrende 2028 die strukturellen Ausgaben um insgesamt fünf bis sieben Milliarden …