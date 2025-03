CJPF präsentiert ein besonderes Video über Mitsuboshi Keito - ausgewählt von Luxusmarken weltweit

TOKIO, 25. März 2025 /PRNewswire/ -- Die Cool Japan Public-Private Partnership Platform (CJPF) im Kabinettsbüro der japanischen Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Attraktivität Japans weltweit zu fördern und präsentiert dazu ein besonderes Video über Mitsuboshi Keito Co., Ltd., einen Hersteller von Wolltextilien in der Präfektur Gifu, Japan. In dem Video erkunden ausländische CJ-Produzenten die Anziehungskraft von Mitsuboshi Keito, das in der ganzen Welt Aufmerksamkeit erregt, aus ihrer einzigartigen und internationalen Perspektive.

Bishu, wo etwa 70 Prozent der Wolltextilien Japans hergestellt werden, ist eine Region mit reicher Natur im Kiso-Flussgebiet. Dank des weichen Wassers des Kiso-Flusses blüht dort die Wolltextilindustrie schon seit alten Zeiten. Die Region zeichnet sich durch hochspezialisierte Unternehmen aus, die in jedem Schritt des Herstellungsprozesses zusammenarbeiten, vom Grundgarn bis zum fertigen Textil.

Mitsuboshi Keito stellt in der Region Bishu hochwertige Stoffe für Herrenanzüge her. Die hochverdichtete Webtechnik des Unternehmens ist das Ergebnis der Arbeit hervorragender Handwerker, die in einer mehr als 130-jährigen Geschichte kultiviert wurde. Die exquisite Textur und die zarten Farben, die das Ergebnis dieser raffinierten Webtechnik sind, werden von der LVMH-Gruppe und anderen führenden Marken in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, verwendet. Die planerische Fähigkeit des Unternehmens, die Ideen der Designer schnell umzusetzen, und die Fähigkeit, schnell zu reagieren und Muster zu liefern, haben ihm ebenfalls ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit eingebracht.

Mitsuboshi Keito setzt auch auf Nachhaltigkeit und hat „ReBirth WOOL" ins Leben gerufen, ein Programm zur Reproduktion von Wollprodukten, die von allgemeinen Verbrauchern gesammelt und recycelt wurden. Das Unternehmen entwickelt sich ständig weiter, indem es Traditionen mit den neuesten Technologien verbindet. Sehen Sie sich das spezielle Video an, um mehr über Mitsuboshi Keito, dem Vorreiter für die Mode der Zukunft, zu erfahren.

https://youtu.be/iJzGJdf3j1w

Informationen zu Mitsuboshi Keito Co., Ltd.

Seit seiner Gründung im Jahr 1887 befasst sich das Unternehmen mit der Planung und Herstellung von Textilmaterialien für die Bekleidungsindustrie sowie mit dem Aufbau eines eigenen Markengeschäfts. Das Unternehmen konzentriert sich auf natürliche Materialien und produziert Stoffe, die die einzigartigen Eigenschaften von Kaschmir, Seide, Wolle, Mohair und anderen Fasern hervorheben.

