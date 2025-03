Nvidia startet Afrikas KI-Revolution: 1. Fabrik noch in diesem Jahr!

Dieser Schritt ist Teil einer größeren Initiative, Afrika in die globale KI-Landschaft zu integrieren und lokale Kapazitäten in Schlüsseltechnologien aufzubauen, ohne auf Ressourcen außerhalb Afrikas angewiesen zu sein.

Die Fabrik soll die fortschrittliche Computer- und KI-Software von Nvidia nutzen, beginnend in Südafrika im Juni 2025, mit späterer Expansion in Ägypten, Kenia, Marokko und Nigeria. Masiyiwa betont die Bedeutung dieser Entwicklung für Afrika, um die vierte industrielle Revolution zu nutzen, indem sie afrikanischen Unternehmen, Start-ups und Forschern Zugang zu modernster KI-Infrastruktur bietet.

Cassava Technologies plant, als Nvidia-Cloud-Partner beschleunigtes Computing in Afrika einzuführen, eine Premiere auf dem Kontinent. Die Ankündigung folgt auf Interessenbekundungen von großen Firmen wie Microsoft und dem KI-Unternehmen G42 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ebenfalls in die Infrastruktur für Datenverarbeitung in Afrika investieren möchten, beispielsweise durch den Bau eines geothermisch betriebenen Rechenzentrums in Kenia.

Die Nvidia-Aktie ist in der Folge am Montag im Rahmen einer breiteren "Magnificent Seven"-Dynamik um 3,15 Prozent gestiegen. Mike Wilson von Morgan Stanley deutet auf eine bevorstehende "handelbare Rallye" bei dieser Gruppe von Aktien hin, unterstützt durch saisonale Effekte und niedrigere Zinssätze.

Trotz einer kurzfristigen Erholung prognostiziert er anhaltende Volatilität und potenziell neue Tiefststände später im Jahr. Wilson bleibt aber optimistisch, dass die Märkte bis Jahresende auf einem höheren Stand sein könnten, angetrieben von einer positiven Einstellung zu den Wirtschaftsaussichten für 2026.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 111,5EUR auf Tradegate (25. März 2025, 09:18 Uhr) gehandelt.





