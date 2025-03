Chance von 115,85 Prozent p.a.!

Das Management von Amazon wappnet sich für den Fall einer möglichen Rezession der US-Wirtschaft in diesem Jahr. Dabei erweitert es das Sortiment und setzt auf niedrigere Preise, um den Marktanteil zu vergrößern. Des Weiteren werden KI-Ausgaben in Höhe von rund 100 Milliarden USD im Jahr 2025 geplant. Diese Investitionen sollen vor allem der Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS) zugutekommen. Die Aktionäre sehen diese hohen Ausgaben jedoch mit gemischten Gefühlen, nachdem sie Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Rentabilität dieser Investitionen haben. Der Aktienkurs reagierte dadurch in den letzten Wochen mit Abschlägen. Amazon selbst geht von einem enormen Potenzial der KI-Investitionen aus.

Der Aktienkurs von Amazon bildete nach einer längeren Seitwärtsphase von Mitte August 2020 bis Anfang Januar 2022 eine Konsolidierung aus. Das Tief der Konsolidierung vom 6. Januar 2023 lag bei 81,43 USD und war unter anderem Folge der damals steigenden Zinserwartungen. Die Erholung setzte im Januar 2023 ein und der Kurs markierte am 4. Februar 2025 ein Allzeithoch bei 242,52 USD. Es folgte eine 5-wöchige Konsolidierung, bevor ab Mitte März eine Bodenbildung zu beobachten ist. Die Bodenbildung erfolgt auf dem Niveau der oberen Begrenzung der Seitwärtsrange, die ab dem 15. April 2024 begann und bei 193,02 USD liegt. Sollte der Kurs weiter absinken, gerät er in eine starke Unterstützungszone rund um das Kursniveau bei 178,00 USD. Auch wenn der Markt wieder Schwäche zeigt, könnte die Unterstützungszone in der Zeitspanne der folgenden 7,5 Wochen die Kursverluste eingrenzen. Nach der längeren Phase von sinkenden Kursen könnte die Aktie von Amazon nach der Bodenbildung wieder in eine Gegenbewegung nach oben eintreten. Am gestrigen Handelstag zeigte das Papier von Amazon gemeinsam mit den US-KI-Werten Stärke und notierte zeitweise über 3 Prozent fester.

Amazon.com, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Amazon Inc. (SX0Z53), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 16.05.2025 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 170,00 USD auf der Unterseite und 300,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 24. März 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,61 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 115,85 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 174,13 USD fällt oder über den Widerstand bei 292,44 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Möglichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Amazon.com, Inc. (Stand: 24.03.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: SX0Z53 Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,51 / 8,61 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 170,00 USD Basiswert: Amazon.com, Inc. obere KO-Schwelle: 300,00 USD akt. Kurs Basiswert: 202,20 USD Laufzeit: 16.05.2025 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 115,85 % p.a. Quelle: Société Générale

