US-Zölle: Trump lockert, aber Autozölle kommen trotzdem!

Trump bemerkte am Montag zudem, dass die USA Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Länder erheben werden, die Öl und Gas aus Venezuela beziehen.

Mögliche Pausen für Zölle

Obwohl Trump angekündigt hatte, Zölle auf bestimmte Branchen zu erheben, sagte er am Montag auf einer Veranstaltung im Weißen Haus, dass er "vielen Ländern Erleichterungen" bei den gegenseitigen Zöllen gewähren werde, die am 2. April in Kraft treten sollen. Auf die Frage, ob an diesem Tag auch sektorale Zölle in Kraft treten werden, sagte Trump zunächst: "Ja, es wird alles sein", bevor er hinzufügte: "Aber nicht alle Zölle sind an diesem Tag enthalten." Zudem kündigte er Zölle auf Holz und Halbleiter an.

"Ich werde vielen Ländern Erleichterungen gewähren", sagte Trump. Sie haben uns so viel berechnet, dass es mir fast peinlich ist ihnen das Gleiche aufzuerlegen aber es wird beträchtlich sein und Sie werden am 2. April davon hören".

Länder die von den US-Zöllen betroffen sein könnten, haben eilig Treffen mit der Trump-Regierung angesetzt um Zugeständnisse oder andere Gegenmaßnahmen auszuhandeln: Der EU-Handelskommissar Maros Sefcovic trifft sich am Dienstag mit Handelsminister Howard Lutnick und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer. Die indische Regierung plant Ausnahmen zu beantragen, wenn am Dienstag eine US-Delegation zu bilateralen Handelsgesprächen eintrifft.

Am Montag reagierten die Märkte erleichtert auf mögliche Zollerleichterungen. Der US-Präsident betonte abermals, dass einige Länder Ausnahmen von den umfassenden Zöllen erhalten würden; kündigte aber zugleich an, dass Zölle auf Autos, Pharmazieprodukte, Halbleiter und Holz kommen werden.

Am Dienstag regieren Anleger gemischt auf die neuen Aussagen. Gold-und Silberfutures bewegen sich vorbörslich im Plus, während die großen US-Indizies im Minus stehen.

Der Dow liegt bei 42.574 Punkten, das bedeutet ein Minus von 0,02 Prozent. Der S&P 500 steht bei 5.760 Punkten, einem Minus von 0,12 Prozent. Der Nasdaq steht bei 20.176 Punkten, mit einem Minus von 0,02 Prozent. Rohstoffe steigen leicht.

Gold notiert bei 3.016 US-Dollar, das bedeutet ein Plus von 0,24 Prozent, Silber liegt bei 33,15 US-Dollar und damit bei einem Plus von 0,67 Prozent und Öl leigt bei 69,27 US-Dollar und damit bei einem Plus von 0,23 Prozent (Stand: 25.03.2024, 8 Uhr 45).

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

