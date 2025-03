Barclays senkt Daimler Truck auf 'Equal Weight' - Ziel 45 Euro

vonHS schrieb 08.03.25, 09:18

In meiner Heimatstadt bei der VAG Freiburg gehen am kommenden Montag sechs neue Elektrobusse in den Linienbetrieb. Damit erhöht sich die Anzahl der strombetriebenen Fahrzeuge in der VAG-Flotte auf 29 Einheiten. Im Sommer wird bereits weiterer Nachschub erwartet:



https://www.electrive.net/2025/03/07/vag-freiburg-schickt-erste-ecitaros-in-den-dienst/