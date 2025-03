Südkoreaner setzen auf die USA Hyundai Steel nimmt Milliarden in die Hand und heizt diesen Aktien ein! Hyundai Steel will gemeinsam mit Hyundai Motor 5,8 Milliarden US-Dollar in ein neues Stahlwerk in Louisiana investieren. Das gab das Unternehmen am Dienstag in einem offiziellen Genehmigungsantrag bekannt.