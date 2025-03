Dax startet vor Ifo-Daten kaum verändert

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst kaum Kursveränderungen verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 22.875 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht. An der Spitze der Kursliste rangierten Bayer, Volkswagen und BMW, am Ende Siemens Energy, Daimler Truck und Rheinmetall.



Die Anleger warteten am Vormittag unter anderem auf die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex für März, der als wichtigster Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland gilt.









"Die große Euphorie am Aktienmarkt scheint verflogen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Stattdessen laute das Motto der Stunde aktuell Abwarten. "Dazu trägt auch bei, dass die USA in der kommenden Woche neue Zölle verkünden werden. Und die Aussicht auf Auto-Zölle ist für den Dax nicht positiv." Auch wenn noch niemand wisse, wie diese ausgestaltet sein werden und wie hoch sie ausfallen werden.Der Dax hat jetzt vier Tage in Serie nachgegeben und damit seine bislang längste Verlustserie dieses Jahres aus dem Januar eingestellt. Dabei sollten Anleger allerdings beachten, dass vier negative Tage in Serie im historischen Kontext absolut nichts Besonderes seien, so Altmann. "In einem bislang so positiven Jahr wird eine solche Verlustserie allerdings anders wahrgenommen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,0779 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9277 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 73,32 US-Dollar, das waren 32 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.