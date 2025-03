SWI Group wird aus Icona Capital und Stoneweg gebildet und betreibt mit einem Gesamtvermögen von mehr als 10 Milliarden Euro

London, Genf und Luxemburg, 25. März 2025 (ots/PRNewswire) -



Gemeinsam haben Icona Capital und Stoneweg vor kurzem die Übernahme dereuropäischen Fondsmanagement-Plattform der Cromwell Property Group und der damitverbundenen Co-Investments abgeschlossen. Das Immobilienvermögen in Höhe von 3,9Mrd. Euro, zu dem auch 27,8 % des Cromwell European REIT gehören, wurde füreinen Gesamtbetrag von 280 Mio. Euro erworben und bietet SWI sofortigeWachstums-, Größen- und Produktdiversifizierungsmöglichkeiten.Neue Managementtalente sind ebenfalls vor kurzem zur SWI Group gestoßen undhaben bereits maßgeblich dazu beigetragen, die Strategie der Gruppe als führendealternative Plattform anzupassen, deren Ziel es ist, skalierbarer zu werden, dasWachstum zu steigern und mehr Anlagemöglichkeiten zu optimieren.Der SWI-Konzern gliedert seine Geschäftsaktivitäten in zwei unterschiedlicheGeschäftsbereiche: Stoneweg Real Assets, und Icona Alternatives. Stoneweg RealAssets wird seine Strategien in erster Linie auf die Bereiche Wohnen,Gastgewerbe, Logistik, Büros, Immobilien , Infrastruktur, Datenzentren undExperiential Ventures konzentrieren. Icona Alternatives wird sich auf PrivateEquity, Venture Capital, Special Situations, Liquid Strategy, Private Credit,Sports & Entertainment konzentrieren.Die SWI Group beschäftigt über 350 Mitarbeiter in 25 Niederlassungen in 17Ländern in Europa, Nordamerika und Singapur. Eine starke globale Präsenz mitlokal ansässigen Talenten ist einer der Hauptvorteile der SWI-Gruppe. Diemeisten Mitglieder des Teams sind seit vielen Jahren Experten auf ihrem Gebietund verfügen sowohl über lokale Kenntnisse als auch über das erforderlicheNetzwerk, um ihre spezialisierten Aufgaben im Asset Management wahrzunehmen.