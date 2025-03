Transportaufkommen 1,2 % höher als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) -



- Trotz Anstieg zweitniedrigstes Transportaufkommen seit der deutschen

Vereinigung im Jahr 1990

- Transporte auf deutschen Binnenwasserstraßen finden mehrheitlich unter

niederländischer Flagge statt

- Kohletransporte mit -17,8 % erneut stark rückläufig



Im Jahr 2024 hat die Binnenschifffahrt in Deutschland 1,2 % mehr Güter befördert

als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden auf

den deutschen Binnenwasserstraßen insgesamt 173,8 Millionen Tonnen Güter

transportiert. Damit nahm der Güterverkehr 2024 gegenüber dem Tiefststand des

Jahres 2023 (171,7 Millionen Tonnen) wieder leicht zu, dennoch war dies das

zweitniedrigste Ergebnis seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990. Gegenüber

1990 blieb der Gütertransport der Binnenschifffahrt um 25,0 % und gegenüber dem

Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 um 15,3 % zurück. Mehr als die Hälfte des

Transportaufkommens (56,0 %) wurde 2024 mit Binnenschiffen unter

niederländischer Flagge transportiert und knapp ein Drittel (31,3 %) von

Schiffen unter deutscher Flagge.





Flüssige Mineralölerzeugnisse weiterhin wichtigstes Transportgut



Die wichtigsten Gütergruppen, die im Jahr 2024 mit Binnenschiffen befördert

wurden, waren flüssige Mineralölerzeugnisse (28,6 Millionen Tonnen), Eisenerze

(20,3 Millionen Tonnen), Steine und Erden (20,1 Millionen Tonnen) sowie Kohle

(15,2 Millionen Tonnen). Auf diese Gütergruppen entfiel zusammen knapp die

Hälfte (48,4 %) des Transportaufkommens.



Die Transporte von flüssigen Mineralölerzeugnissen nahmen 2024 gegenüber dem

Vorjahr um 2,6 % zu. Demgegenüber gingen Eisenerztransporte leicht um 0,9 %

zurück. Erneut deutliche Rückgänge gegenüber dem Vorjahr verzeichneten der

Transport von Kohle (-17,8 %) und von Steinen und Erden (-6,6 %).



Anteil des Containerverkehrs weiterhin bei rund 10 % des Transportaufkommens



Der Transport von trockenen und flüssigen Massengütern blieb mit Anteilen von

54,0 % beziehungsweise 28,7 % am gesamten Transportaufkommen im Jahr 2024

weiterhin prägend für die Binnenschifffahrt. Der Anteil des Containerverkehrs

lag 2024 bei 9,6 % und damit knapp unter dem Mittel der vergangenen zehn Jahre

(2015 bis 2024: 10,3 %).



Transporte zu ausländischen Häfen und der Durchgangsverkehr tragen das Wachstum



Zum gewachsenen Transportaufkommen 2024 trugen insbesondere der Transitverkehr

(2024: 11,3 Millionen Tonnen; +13,2 % gegenüber 2023) und der Versand ins

Ausland (43,2 Millionen Tonnen, +2,8 %) bei. Die Beförderungsmenge im

innerdeutschen Verkehr (42,8 Millionen Tonnen) lag 2024 um 0,7 % über dem

Vorjahreswert. Der Empfang aus dem Ausland (76,6 Millionen Tonnen) ging um 0,9 %

zurück.



Methodische Hinweise:



Erfasst werden Ent- und Beladevorgänge von Schiffen mit einer Tragfähigkeit von

mindestens 50 Tonnen in deutschen Häfen oder sonstigen Lade- und Löschplätzen,

deren Ziel oder Herkunft ein Binnenhafen (Hafen an einer

Binnenschifffahrtsstraße) ist. Ebenso erfasst werden Ankünfte und Abgänge im

sogenannten Binnen-See-Verkehr. Unberücksichtigt bleiben unter anderem

ausschließlich als Schlepp- oder Schubkraft eingesetzte Schiffe sowie Schiffe,

die einen Hafen lediglich als Schutz- oder Sicherheitshafen anlaufen,

Leichterungen auf freier Strecke zur Verringerung des Tiefgangs des ausladenden

Schiffes sowie der Verkehr von Schiffen zum Zweck des Fischfangs, für

Wasserbauten oder Baggerarbeiten, sofern das Baggergut nicht Gegenstand des

Handels ist.



Weitere Informationen:



Detaillierte Daten zur Binnenschifffahrt sind in der Datenbank GENESIS-Online

(Tabellen 46321) oder im Statistischen Bericht "Güterverkehrsstatistik der

Binnenschifffahrt" abrufbar.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Güterverkehr, Luftverkehr,

Telefon: +49 611 75 4852

www.destatis.de/kontakt



