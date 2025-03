WIESBADEN (ots) - Preise für Wohnimmobilien, 4. Quartal 2024 (vorläufig)



+1,9 % zum Vorjahresquartal



+0,3 % zum Vorquartal



Die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland sind im 4.

Quartal 2024 gegenüber dem 4. Quartal 2023 um durchschnittlich 1,9 % gestiegen.

Gegenüber dem Vorquartal stiegen sie um 0,3 %.





Immobilienpreise im Vergleich zum Vorjahresquartal nur in dünn besiedelten

ländlichen Kreisen gesunken



In den meisten Gegenden Deutschlands sind die Immobilienpreise im 4. Quartal

2024 im Vergleich zum 4. Quartal 2023 gestiegen. Nur in dünn besiedelten

ländlichen Kreisen waren die Preise gegenüber dem Vorjahresquartal rückläufig.

Dort kosteten Wohnungen im Durchschnitt 1,2 %, Ein- und Zweifamilienhäuser 0,9 %

weniger.



In den sieben größten Städten Deutschlands (Berlin, Hamburg, München, Köln,

Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf) musste für Wohnungen 1,6 % mehr

gezahlt werden als im 4. Quartal 2023, Häuser kosteten 1,1 % mehr. Im Vergleich

zum Vorquartal waren die Preise für Wohnungen dagegen leicht rückläufig (-0,3

%). Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich in diesen Städten um 3,9 %

gegenüber dem Vorquartal.



In den kreisfreien Großstädten ohne Metropolen stiegen die Preise für Wohnungen

um 2,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal, für Ein-und Zweifamilienhäuser erhöhten

sie sich um 2,2 %. Im Vergleich zum Vorquartal kosteten Wohnungen sowie Ein-und

Zweifamilienhäuser jeweils 0,2 % mehr.



Kommende Revision der Ergebnisse ab 2022



Im Zuge der Umsetzung einer neuen Liefervereinbarung zum Berichtsjahr 2022

wurden einige Fälle mit unbekanntem Baujahr fehlerhaft dem Neubau zugeordnet.

Daher werden die Ergebnisse derzeit rückwirkend bis zum 1. Quartal 2022

korrigiert. Nach aktuellen Berechnungen werden sich die Korrekturen nur

geringfügig auf den Häuserpreisindex insgesamt auswirken. Im Bereich Neubau und

bei den Ergebnissen nach siedlungsstrukturellen Kreistypen ist dagegen mit

stärkeren Veränderungen als im Häuserpreisindex insgesamt zu rechnen. Alle in

dieser Pressemitteilung genannten Veränderungsraten für das 4. Quartal 2024 zum

Vorquartal und Vorjahresquartal wurden bereits korrigiert. Da sich die

Indexwerte ab dem 1. Quartal 2022 durch die vorzunehmenden Korrekturen ändern

können, wurden die entsprechenden Werte im Internetangebot als vorläufig

gekennzeichnet. Die Jahresveränderungsraten werden mit den korrigierten

Ergebnissen veröffentlicht. Die ausstehenden Korrekturen werden schnellstmöglich

vorgenommen und das Datenangebot aktualisiert.



Weitere Informationen:



Weitere Ergebnisse zur Preisentwicklung von Wohnimmobilien nach den

siedlungsstrukturellen Kreistypen bietet die Themenseite "Bau- und

Immobilienpreisindex" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.



Zeitreihen des Häuserpreisindex (Wohnungen und Häuser insgesamt) auf Bundesebene

ab dem Jahr 2000 können über die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 61262-0001

bis 61262-0002) abgerufen werden.



Vergleichbare Ergebnisse anderer europäischer Staaten für das 4. Quartal 2024

veröffentlicht die europäische Statistikbehörde Eurostat am 8. April 2025. Die

Ergebnisse für zurückliegende Quartale sind in der Eurostat-Datenbank abrufbar.



Die Ergebnisse des Häuserpreisindex sind auch im "Dashboard Konjunktur"

verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de)

ist. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle

Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen

Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und

Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur

Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.



