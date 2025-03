Boeing: Milliardenauftrag bringt "nur" kurzfristigen Schub!

Zudem sorgte eine Aussage von Finanzchef Brian West für Rückenwind. Auf einer Konferenz der Bank of America erklärte er, der Barmittelverbrauch werde im laufenden Quartal voraussichtlich sinken.

Am Freitag legte die Aktie um drei Prozent zu, über die Woche gesehen betrug das Plus sogar über zehn Prozent:

Diese Nachrichten veranlassten Melius Research am Montag dazu, Boeing auf Kaufen hochzustufen. Das Haus sieht eine "Phase positiver Nachrichten", die dem Kurs weiteren Auftrieb geben könne.

Trotz dieser Erholung mahnen Analysten zur Vorsicht. Ari Wald, technischer Analyst bei Oppenheimer, rät davon ab, dem kurzfristigen Aufschwung zu viel Bedeutung beizumessen. "Ich bin einfach skeptisch, weil ich seit 2019 einen längerfristigen Trend zu niedrigeren Höchstständen beobachte", sagte er bei CNBC.

Er erinnerte an ein ähnliches Muster im Jahr 2022, als sich die Aktie kurzfristig erholte – getragen von einem allgemeinen Aufwärtstrend am Markt. "Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Stärke in diesem späteren Zyklus des Bullenmarktes aufrechterhalten werden kann", fügte er hinzu. Wenn sich die Marktflaute abschwäche, werde Boeing mitziehen – nach unten.

Neben den Marktrisiken stehen für Boeing weiterhin erhebliche juristische Unsicherheiten im Raum. Laut einem Bericht des Wall Street Journal will das Unternehmen eine Vereinbarung im Strafverfahren rund um die tödlichen Abstürze zweier 737-MAX-Jets zurückziehen. Boeing war ursprünglich bereit, sich im Rahmen eines Deals schuldig zu bekennen und bis zu 487,2 Millionen US-Dollar Strafe zu zahlen. Zudem wollte der Konzern weitere 455 Millionen US-Dollar in die Verbesserung von Sicherheits- und Compliance-Systemen investieren.

Ein US-Richter hatte den Vergleich im Dezember abgelehnt, unter anderem wegen einer Klausel zur Vielfalt und Inklusion. Die Gespräche zwischen Boeing und dem US-Justizministerium laufen seitdem weiter. Angehörige der 346 Opfer, die bei den Abstürzen 2018 und 2019 ums Leben kamen, kritisierten die Einigung scharf.

Im Mai hatte das Justizministerium festgestellt, dass Boeing gegen eine frühere Vereinbarung aus dem Jahr 2021 verstoßen habe, die das Unternehmen eigentlich vor einer Strafverfolgung schützen sollte. Auslöser war unter anderem der spektakuläre Zwischenfall Anfang Januar 2024, als bei einem Flug von Alaska Airlines eine Türverkleidung abriss – erneut ein Beleg für Qualitätsprobleme bei Boeing.

Sollte der neue Deal angenommen werden, würde Boeing offiziell als verurteilter Schwerverbrecher gelten – wegen Betrugs an der US-Luftfahrtaufsicht im Zusammenhang mit fehlerhafter Software, die zur Absturzserie beitrug. Richter Reed O’Connor bezeichnete das Fehlverhalten bereits im vergangenen Jahr als "das tödlichste Unternehmensverbrechen in der Geschichte der USA".

Auch die neue Trump-Regierung macht Druck. Steve Bradbury, seit diesem Monat stellvertretender Verkehrsminister, erklärte:

Wir müssen härter mit Boeing umgehen. Wir müssen härter mit der Branche umgehen.

Fazit

Inmitten dieser Unsicherheiten bleibt eines klar: Der jüngste Großauftrag für das modernste Kampfflugzeug der US-Luftwaffe bringt Boeing kurzfristig Stabilität. Doch die juristischen Altlasten drohen, die Aufwärtsbewegung schnell wieder zu bremsen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion