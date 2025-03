Deutschland Ifo-Geschäftsklima hellt sich wie erwartet auf Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich wie von Ökonomen erwartet aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im März um 1,4 Punkte auf 86,7 Punkten, wie das Ifo-Institut am Dienstag in München mitteilte. Volkswirte hatten eine solche …