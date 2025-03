Sigmar Gabriel fordert neue Nahost-Strategie

Berlin (ots) - Der ehemalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel fordert von

der kommenden Bundesregierung eine neue Nahost-Strategie.



Der Nahe Osten durchlebe derzeit "den größten geopolitischen Wandel seit der

Suez-Krise von 1956", auch wegen der radikalen Änderung der amerikanischen

Außenpolitik. Gleichzeitig erlebten viele arabische Länder einen dynamischen

wirtschaftlichen Aufschwung. Die kommende Bundesregierung "muss im Interesse

beider Wirtschaftsräume hier einen Schwerpunkt setzen", fordert Gabriel im SOUQ

(https://www.ghorfa.de/de/publikationen/souq/) , dem Wirtschaftsmagazin der

Ghorfa Arab-German Chamber of Commerce and Industry.



Deutschland und die EU müssten sich im Wettstreit zwischen den USA und China in

dieser "geopolitisch wie wirtschaftlich bedeutsamen Region klug positionieren".

Dabei sei Eile geboten: China habe sich in der Außenhandelsbilanz mit den

Golf-Staaten mittlerweile vor die EU geschoben.





Gabriel rät zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen der EU und den Ländern

des Golf-Kooperationsrates, die zu einem "Motor für die Vertiefung und der

wirtschaftlichen und geopolitischen Beziehungen" zwischen den beiden bedeutenden

Wirtschaftsräumen werden könne. Gemeinsame Projekte etwa in zentralasiatischen

Ländern könnten zu größerer wirtschaftlicher Unabhängigkeit beider

Wirtschaftsräume von China, Russland und den USA führen.



Eine vertiefte Kooperation mit den arabischen Staaten sei auch notwendig, um die

Flüchtlingskrise einzudämmen und gezielt Fachkräfte anzuwerben. In den jungen

arabischen Gesellschaften existiere ein bedeutender "Pool für die bei uns so

dringend benötigten Fachkräfte".



