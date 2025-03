Welche konventionellen und elektrischen Transporter überzeugen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - LeasePlan Deutschland hat seine Flottendaten über leichte

Nutzfahrzeuge des Jahres 2024 ausgewertet und die beliebtesten Transporter

seiner Kunden veröffentlicht. Die betreuten Transporter des Leasing- und

Fuhrparkmanagement-Experten sind insbesondere als Lieferdienst- und

Servicefahrzeuge im Einsatz.



Auf Platz 1 landet erneut der Ford Transit Custom mit einem Anteil von einem

Drittel an allen Bestellungen. In der Auswertung schafft es Ford wieder, sich

gleich dreimal mit den Modellen Transit, Transit Custom und Transit Connect zu

platzieren. Außerdem kommen eTransit und eTransit Custom von Ford in die Liste

der fünf beliebtesten Elektrotransporter.





Zweitbeliebtester Transporter mit konventionellem Antrieb bei den Kunden von

LeasePlan ist der Opel Vivaro mit über 10 Prozent gefolgt vom Ford Transit auf

Platz 3. Auf dem siebten Platz landen punktgleich Ford Transit Connect, Opel

Combo und Volkswagen Caddy.



Der beliebteste E-Transporter ist der ID.Buzz von Volkswagen. Dahinter folgen

Opel Combo-e Cargo und Peugeot e-Expert. Wie im Vorjahr haben sich die

elektrischen Modelle auch in diesem Jahr keinen Platz unter den Top 10 sichern

können, sondern würden in einer Gesamtwertung über alle Antriebe ab Platz 12

hinter den konventionellen Antrieben rangieren.



"Fuhrparkleiter sind in Bezug auf Elektrotransporter immer noch zurückhaltend.

Im Vergleich zu Personenkraftwagen fließen bei leichten Nutzfahrzeugen die

wesentlichen Faktoren Zuladung, zusätzlicher Strombedarf für externe Abnehmer

wie Werkzeuge und Aggregate sowie Logistik und ununterbrochene Betriebsabläufe

in die Diskussion um Reichweite mit ein", erläutert Christopher Schmidt,

Commercial Director bei LeasePlan. "Momentan sehen wir, dass die Hersteller die

Batteriekapazitäten erhöhen und damit versuchen, den Anforderungen der Praxis

mehr und mehr zu entsprechen. Wir gehen davon aus, dass sich das

E-Transporter-Portfolio in den kommenden zwei Jahren entscheidend

weiterentwickeln wird."



Top-10-Transporter:



1. Ford Transit Custom (33,8 %)

2. Opel Vivaro (10,7 %)

3. Ford Transit (9,4 %)

4. Peugeot Partner (6,2 %)

5. Peugeot Expert (4,4 %)

6. Mercedes Vito (3,1 %)

7. Ford Transit Connect (2,5 %)

8. Opel Combo (2,5 %)

9. Volkswagen Caddy (2,5 %)

10. Citroën Berlingo (1,9 %)



Beliebte E-Transporter:



1. Volkswagen ID.Buzz (1,0 %)

2. Opel Combo-e Cargo (0,5 %)

3. Peugeot e-Expert (0,5 %)

4. Ford e-Transit Custom (0,4 %)

5. Ford e-Transit (0,3 %)



