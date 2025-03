Die Zweitplatzierung der Arab Palestinian Investment Company an die Aktionäre war trotz der schwierigen Lage in Palästina um 81 % überzeichnet und erreichte 54,3 Millionen US-Dollar.

Ramallah, Palästina, 25. März 2025 (ots/PRNewswire) - Arab Palestinian

Investment Company (APIC) (https://apic.ps/) gab heute bekannt, dass ihr

Sekundärangebot an die Aktionäre um 81 % überzeichnet war und das angestrebte

Kapital von 30 Millionen USD auf 54,3 Millionen USD überstieg. Diese starke

Resonanz spiegelt das Vertrauen der Aktionäre in die strategische Vision und die

langfristige Widerstandsfähigkeit des Unternehmens wider, trotz der schweren

wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen, mit denen Palästina und

die Region konfrontiert sind.



In seiner Erklärung betonte der Vorsitzende und Geschäftsführer von APIC Tarek

Omar Aggad (https://apic.ps/2021/09/08/mr-tarek-omar-aggad-chairman-and-chief-ex

ecutive-officer/) , dass der Erfolg des Angebots das Vertrauen der Aktionäre in

die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegelt, Widrigkeiten zu meistern und

gleichzeitig nachhaltiges Wachstum zu erzielen. "Wir sind zutiefst bewegt von

diesem überwältigenden Vertrauensbeweis unserer Aktionäre", erklärte Aggad. "Der

unerschütterliche Glaube unserer Aktionäre an die Zukunft von APIC, selbst in

diesen schwierigen und unsicheren Zeiten, bestätigt die Stärke unseres

Unternehmens und die Widerstandsfähigkeit der palästinensischen Geschäftswelt."





Aggad fügte hinzu, dass das zusätzliche Kapital in Höhe von 30 Mio. USD die

Finanzlage des Unternehmens stärken, die Liquidität verbessern und die

Expansionspläne der Tochtergesellschaften unterstützen wird. Es wird auch eine

größere finanzielle Flexibilität bieten und sicherstellen, dass das Unternehmen

Herausforderungen effizient und effektiv bewältigen kann. APIC bleibt seiner

strategischen Vision treu, in Schlüsselsektoren zu investieren, die zum

Wirtschaftswachstum Palästinas beitragen, und gleichzeitig die Präsenz seiner

Tochtergesellschaften sowohl regional als auch weltweit zu erweitern.



APIC ist eine an der palästinensischen Börse notierte Investmentgesellschaft

(PEX: APIC). Über ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen hält

sie diversifizierte Investitionen in den Bereichen Herstellung, Handel, Vertrieb

und Dienstleistungen in Palästina, Jordanien, Saudi-Arabien, den Vereinigten

Arabischen Emiraten, Irak und der Türkei: Siniora Food Industries Company

(http://www.siniorafood.com/) ; Unipal General Trading Company

(http://www.unipalgt.com/) ; Palestine Automobile Company (http://www.pac.ps/) ;

Medical Supplies and Services Company (http://www.msspal.com/) ; National

Aluminum and Profiles Company (NAPCO (http://www.napco.ps/) ); Reema Hygienic

Paper Company (http://www.reema.ps/) ; Sky Advertising and Promotion Company

(http://www.sky.ps/) ; Arab Leasing Company; Qudra Renewable Energy Solutions

(https://qudra.ps/) und Arab Palestinian Storage and Cooling Company, die über

ihre Tochtergesellschaften über 3200 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere

Informationen finden Sie unter https://apic.ps/ (https://linkprotect.cudasvc.com

/url?a=https%3a%2f%2fapic.ps%2f&c=E,1,7NUA2P27l9kdCt42O74-20MvdnStSRyf2ub5NGev_-

lQqSCetfaVr-nBxbMAeUHnNTXQnkJyZUby9VSVg57Yzq1Gu3mU4pH-DflvbV22r1xF&typo=1)



Pressekontakt:



Fida Musleh/Azar,

Arab Palestinian Investment Company (APIC),

Leiterin für Investor Relations und Unternehmenskommunikation,

Tel: +970 2 297 7040,

Mobil: +970 569 400 449,

E-Mail: fida@apic.com.jo



