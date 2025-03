Magnificent Seven: Ist das der große Turnaround für Tech-Aktien?

Alle sieben Aktien der "Magnificent Seven" legten zu. Tesla führte den Anstieg an und sprang um mehr als 11 Prozent nach oben, der größte Anstieg seit November. Meta folgte mit einem Anstieg von fast 4 Prozent.

Ist das der Turnaround, nachdem die Megacap-Tech-Aktien in den letzten Monaten so massiv unterperformt hatten? Laut Daten von Raymond James blieben die "Magnificent Seven" in 11 der letzten 12 Wochen hinter dem breiten Markt zurück.

"Ich kann mir keinen besseren Indikator vorstellen, um die Entschuldung von Hedgefonds und die globale Flucht aus US-Aktien zu bestimmen", schreibt Tavis McCourt, institutioneller Aktienstratege bei Raymond James, in einer Notiz an Kunden am Sonntag.

"Es gab keine Panik, nur eine sehr konsistente Unterperformance über praktisch ein ganzes Quartal", fügt er hinzu. "Man hat das Gefühl, dass die globale Rotation aus US-Aktien noch nicht stabilisiert ist, bis sich dieser Trend umkehrt."

IMcCourts Ansicht zufolge könnte die Performance der "Magnificent Seven" am Montag ein Grund für Optimismus im breiteren Markt sein. Doch an der Wall Street gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, was in den kommenden Monaten von dieser Gruppe zu erwarten ist.

Der Morgan Stanley-Stratege Michael Wilson sagt, dass die Gewinnrevisionen der "Magnificent Seven"-Unternehmen wahrscheinlich ihren Tiefpunkt erreicht haben. Dies könnte Investoren ermutigen, wieder in US-Aktien zu investieren, da ein wesentlicher Hemmschuh die schwache Performance der Tech-Unternehmen war.

Andererseits widerspricht Mislav Matejka, Leiter der globalen und europäischen Aktienstrategie bei JPMorgan.

"Das Wachstumsstil-Segment, US-Tech und die Magnificent Seven werden unserer Ansicht nach in diesem Jahr aufgrund weiterhin hoher Positionierung, Konzentrationsrisiken und hoher Erwartungen nicht nachhaltig zurückschlagen", schreibt Matejka in einer Kundenmitteilung vom Montag.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 263,55 $ , was einem Rückgang von -4,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer