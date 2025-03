HUK-COBURG / HUK-COBURG wieder vor dem Markt

"Das Jahr 2024 hat uns Einiges abverlangt. Dass wir trotzdem so gut abgeschnitten haben, freut mich sehr", fasst Klaus-Jürgen Heitmann, Sprecher des Vorstands der HUK-COBURG, zusammen. In der Kfz-Versicherung hat das Unternehmen mehr als 100.000 Verträge hinzugewonnen, auch alle anderen Sparten seien erfolgreich gewesen und weisen zum Teil Neugeschäftsrekorde auf. Der Kundenbestand des fränkischen Versicherers hat sich um 212.000 neue Kundinnen und Kunden auf 13,3 Millionen erhöht. "Das ist im Besonderen der Verdienst unserer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wiederholt dieses anstrengende Jahr zu einem Erfolg gemacht haben", bedankt sich Heitmann für deren Einsatz. "Auch alle Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern hätten daran einen großen Anteil", ergänzte er. Zugleich sei dies ein Beleg für die Stärke der Marke und das Vertrauen der Kundinnen und Kunden. "In Zeiten anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten und eines stagnierenden Marktes in unserem Kerngeschäft ist es wichtig, nicht nur bestehende Kundinnen und Kunden zu halten, sondern auch neue von uns zu überzeugen", erläutert er unter dem Hinweis auf diese besondere Bedeutung für die HUK-COBURG als größtem Endkundenversicherer. "Auch ihnen gebührt mein Dank".

- Gebuchte Beiträge wachsen marktüberdurchschnittlich um über zehn Prozent auf knapp zehn Milliarden Euro - Starkes Neugeschäft über alle Sparten: Neugeschäftsrekorde in der Kraftfahrt-Versicherung und in den Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungssparten - Combined Ratio in Kfz-Versicherung von 113,4 auf 101,7 Prozent verbessert - HUK24 seit 25 Jahren erfolgreich: aktuell mit 3,5 Millionen Kfz-Versicherungen die Nummer 5 im Kfz-Markt - Geschäftsergebnis auf 541 (Vorjahr: 451) Millionen Euro vor Steuern und 349 (298) Millionen Euro nach Steuern gestiegen

Relevant für die positive Entwicklung des Unternehmens ist vor allen Dingen die Ertragsseite in der für die HUK-COBURG wichtigsten Sparte, der Autoversicherung. Sie hat sich im Jahr 2024 deutlich verbessert. "Wir liegen wieder vor dem Markt", sagt Heitmann. Während die Combined Ratio (CR), die das Verhältnis von Ausgaben und Kosten zu Einnahmen angibt, 2023 noch bei 113,4 Prozent lag, konntediese 2024 auf 101,7 Prozent verbessert werden. Der Markt liegt bei ca. 104 Prozent. "Damit haben wir in unserem Kerngeschäft einen wichtigen Schritt getan, um wieder in die Gewinnzone zurückzukehren", betont der Vorstandssprecher des Vereins auf Gegenseitigkeit.



Insgesamt beträgt das Geschäftsergebnis des Konzerns 541 Millionen Euro vor Steuern (Vorjahr: 451 Mio. Euro). Nach Steuern beläuft es sich auf über 349 Millionen Euro (298 Mio. Euro). Die Gruppe hat 2024 ihre Schwankungsrückstellung wieder um 100,8 (allein Kfz 72,9) Millionen Euro auf 831,5 Millionen Euro gestärkt.



Das Geschäftsergebnis im Einzelnen:



Die gebuchten Bruttobeiträge der HUK-COBURG stiegen marktüberdurchschnittlich um 10,4 Prozent auf 9,97 Milliarden Euro, während der Markt ein Plus von 5,3 Prozent verzeichnete. Die Leistungen an mittlerweile 13,3 Millionen Kundinnen und Kunden (13,1 Millionen) erhöhten sich um 1,9 Prozent auf 8,6 (8,4) Milliarden Euro.



Das laufende Ergebnis aus Kapitalanlagen belief sich im Berichtsjahr auf 897,8 (749,8) Millionen Euro. Dieses war insbesondere beeinflusst durch den Anstieg der Erträge aus anderen Kapitalanlagen, die infolge höherer Neuanlagezinsen und der Ausweitung des Anlagevolumens mit 864,5 (749,1) Millionen Euro um 15,4 Prozent über dem Vorjahresniveau lagen. Die laufende Durchschnittsverzinsung der Kapitalanlagen erhöhte sich auf 2,2 (1,9) Prozent. Der Saldo aus den gesamten Erträgen und Aufwendungen aus Kapitalanlagen verringerte sich im Konzern um 10,0 Prozent auf 837,6 (931,1) Millionen. Euro.



Autoversicherung: Bestand auf 14 Millionen versicherte Fahrzeuge gewachsen

In der Kfz-Versicherung stieg das Neugeschäft von 1,4 auf rund 1,7 Millionen versicherte Fahrzeuge. Dieses war auf der einen Seite beeinflusst von einer erneut leicht verbesserten Autokonjunktur mit deutlich mehr Besitzumschreibungen als in den Vorjahren. Die Anzahl ist 2024 gegenüber dem Vorjahr um 7,4 Prozent auf knapp 6,5 Millionen Stück gestiegen. Die Neuzulassungszahl war dagegen mit 2,8 Millionen versicherten Fahrzeugen um ein Prozent rückläufig. Insgesamt blieben die Impulse aus dem Automarkt mit 9,3 Millionen Transaktionen aber immer noch deutlich hinter den Vor-Corona-Jahren zurück, in denen regelmäßig über zehn Millionen Besitzumschreibungen und Neuzulassungen bei Personenkraftwagen (PKW) erfolgten. Dank ihrer führenden Marktposition und eines neuen Tarifierungssystems konnte sich die HUK-COBURG in dieser Sparte weiter behaupten und ihren Bestand von versicherten Fahrzeugen um 0,8 Prozent auf 14 Millionen Fahrzeuge steigern. Die gesamten Bruttobeitragseinnahmen im Kfz-Versicherungsgeschäft der HUK-COBURG lagen 15,1 Prozent über dem Vorjahreswert bei 5,5 Milliarden Euro.



Telematik gewinnt an Bedeutung: Rund 670.000 Menschen nutzen das Angebot

Mittlerweile haben sich rund 670.000 Personen für den Telematik-Tarif der HUK-COBURG entschieden, im Vorjahr waren dies rund 570.000. Das entspricht einem Zuwachs von rund 18 Prozent.



HUK24 wächst seit Gründung vor 25 Jahren ununterbrochen

Zum Geschäftserfolg beigetragen hat auch die kontinuierlich anhaltende positive Entwicklung der Online-Tochter HUK24. Sie weist ein weiterhin hohes Neugeschäft von über 543.000 (447.000) versicherten Fahrzeugen und ein Bestandswachstum von 6,9 (5,7) Prozent auf. In 2024 hat sich der Bestand an versicherten Fahrzeugen auf 3,3 Millionen erhöht. Das Unternehmen weist zudem einen Rekord von über 800.000 reinen Online-Neuverträgen in den Kompositsparten aus, erzielte 1,5 Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge und ist so mit klarem Abstand die Nummer 1 der Direktversicherer. Mit bereits 3,5 Millionen versicherten Fahrzeugen in den ersten Monaten des Jahres 2025 ist es sogar die Nummer 5 der Kfz-Versicherer im deutschen Markt.



"Im Vergleich zu vielen anderen Online- und Direktversicherern im Markt wächst die HUK24 seit 25 Jahren ununterbrochen", sagt Klaus-Jürgen Heitmann. "Es ist eine einzigartige digitale Erfolgsgeschichte. Die HUK24 kann man mit Fug und Recht als die digitale Speerspitze für unser Unternehmen bezeichnen", fügt der HUK-Vorstandssprecher abschließend hinzu.



Neodigital Autoversicherung: Rund 118.000 Fahrzeuge versichert

Mit dem seit Frühjahr 2023 im Markt positionierten Joint Venture Neodigital Autoversicherung ist es der HUK-COBURG über diese Marke gelungen, neue Kundengruppen und Vertriebswege zu erschließen. In seinem zweiten Geschäftsjahr hat der weitere digitale zum Konzern gehörende Versicherer bereits rund 118.000 Fahrzeuge versichert.



Positive Entwicklung des Kfz-Geschäfts in der gesamten Unternehmensgruppe

Insgesamt fasst Heitmann die Entwicklungen des Unternehmens im Kfz-Versicherungsgeschäft wie folgt zusammen: "Mit den Entwicklungen in unserem Kerngeschäft sind wir sehr zufrieden. Hier haben wir die durch die neue Schadenrealität entstandenen Herausforderungen gut in den Griff bekommen. Mit der HUK24 sind wir konsequent auf dem Weg, unsere Marktposition als reiner Onlineversicherer weiter deutlich auszubauen. Mit der Neodigital Autoversicherung machen wir uns zudem White-label-fähig, ohne das Kerngeschäft in seiner Entwicklung zu vernachlässigen. Das Telematik -Angebot nutzen wir als Möglichkeit, direkt über das Smartphone in den Austausch mit den Kundinnen und Kunden zu treten und die zur Verfügung gestellten Daten positiv für diese in die Preiskalkulation einfließen zu lassen. Mit all dem und unserer Mehrheitsbeteiligung an der Werkstattkette pitstop sind wir für zukünftige Mobilitätswelten gut gerüstet".



Weiterhin positive Entwicklung bei Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen

Der Konzern verzeichnete auch in den anderen Sparten positive Entwicklungen. In den Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen erzielte er wiederholt ein Rekordneugeschäft. Der Bestand legte um 2,7 Prozent auf 14,9 Millionen Risiken zu, während der Markt stagnierte. Die gebuchten Beiträge stiegen um 7,0 Prozent auf 1,30 Milliarden (1,22) Milliarden Euro.



Sehr gutes Neugeschäft in der Rechtsschutzversicherung

Mit einem sehr guten Neugeschäft von rund 136.000 (134.000) Verträgen erzielte die Rechtsschutzversicherung ein Bestandswachstum von 0,7 Prozent. Die Beitragseinnahmen erhöhten sich um 4,8 Prozent auf 322,6 (307,8) Millionen Euro.

Lebensversicherung: Deutliches Neugeschäftswachstum



Das Neugeschäft gemessen in Brutto-Beitragssumme ist um 12,0 Prozent auf 1,93 (1,73) Milliarden Euro kräftig gewachsen und ist das beste Ergebnis nach 2004. Maßgeblichen Anteil dabei hatten die Produkte zur Arbeitskraftabsicherung sowie die fondsgebundene Premium Rente. Die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen erhöhten sich um 1,2 Prozent auf 803,9 (794,3) Millionen Euro. Der Bestand, gemessen am laufenden Beitrag, belief sich auf 747 (745) Millionen Euro und entwickelte sich damit weiterhin stabil.



Krankenversicherung erstmals mit über 2 Milliarden Euro an Beitragseinnahmen

In der Krankenversicherung entwickelte sich das Neugeschäft nach Monatssollbeitrag mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 4,0 Millionen Euro positiv. Der Neuzugang nach versicherten Personen bewegte sich mit knapp 79.000 versicherten Personen weiterhin auf einem hohen Niveau.

Insgesamt stieg der gesamte Monatssollbeitrag in der Krankenversicherung zum Jahresende um 5,4 Prozent auf 170,9 (162,1) Millionen Euro. Der Bestand blieb mit über 459.000 Personen auf Vorjahresniveau.



Die gebuchten Beiträge stiegen um 5,4 Prozent auf knapp 2,03 (1,92) Milliarden Euro.



"Diese Ergebnisse zeigen, dass wir neben unserem Kerngeschäft in Kfz auch mit unseren Personensparten immer stärker und sehr gut im Markt positioniert sind. Viele unserer Kundinnen und Kunden kommen über das Anker-Produkt Kfz zu uns und holen weitere Angebote aus anderen Sparten ein. Sie sind von unseren guten und günstigen Angeboten überzeugt ", fasst Heitmann abschließend zusammen.

Ausblick 2025



Das Geschäftsjahr 2025 ist vielversprechend gestartet. Die ersten beiden Monate liefen durchweg positiv: Gerade in der Kraftfahrtversicherung verzeichnet das Unternehmen im aktuellen Neugeschäft ein Wachstum von 13,7 Prozent auf knapp 620.000 versicherte Fahrzeuge.



Das ist neben dem eigenen HUK-Tarif insbesondere auch auf die HUK24 zurückzuführen. Sie steuerte mit einem Plus von 27,7 Prozent und somit knapp 225.000 neu versicherten Fahrzeugen zu dieser positiven Entwicklung bei.

In den Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen konnte der Konzern das Neugeschäft um 4,1 Prozent auf rund 194.000 Risiken deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessern. Die Rechtsschutzversicherung befindet sich mit rund 28.000 Verträgen weiter auf dem hohen Niveau des Vorjahres.

Das Neugeschäft der Lebensversicherung belief sich in den ersten zwei Monaten auf eine Bruttobeitragssumme von 303 (336) Millionen Euro, was einem Rückgang von 9,9 Prozent im Vergleich zum hohen Wert des Vorjahreszeitraumes entspricht. Das aktuelle Neugeschäft der Krankenversicherung gemessen an Monatssollbeiträgen fällt dagegen mit einem Plus von 6 Prozent auf 585 Tsd. Euro höher aus als im Vorjahr.



Mit Blick auf das laufende Jahr ordnet Heitmann abschließend ein: "Wir schauen sehr positiv auf unsere zukünftige Geschäftsentwicklung 2025. Unsere Wirtschaft ist jedoch von Unsicherheiten geprägt wie noch nie. Als Versicherer sind wir zwar nur indirekt von möglichen negativen Auswirkungen betroffen. Dennoch profitieren auch wir von einer gesunden Volkswirtschaft, die Wohlstand bringt und Verbraucher nicht zum Sparen zwingt". Darüber hinaus wisse niemand, wie sich der für die HUK-COBURG relevante Automobilmarkt unter den neuen Vorzeichen weiterentwickeln werde.



