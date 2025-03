Fonds mit minimalen Verlusten im Fokus - Das sind die ETFs mit den wenigsten Verlierer-Aktien (FOTO)

Delitzsch (ots) - Nicht alle Investoren streben nach maximalen Gewinnen - viele

legen Wert auf Stabilität und langfristigen Vermögensschutz. Low-Volatility-ETFs

setzen genau hier an: Sie zielen darauf ab, Renditen mit möglichst geringen

Schwankungen zu erzielen. Doch welche dieser Fonds sind tatsächlich in der Lage,

Verluste zu begrenzen und kontinuierlich zu wachsen?



"An der Börse zählt nicht nur die Aussicht auf hohe Gewinne - ebenso

entscheidend ist es, größere Verluste zu vermeiden. Erfolgreiche ETFs zeichnen

sich nicht allein durch ihre Rendite aus, sondern vor allem durch eine

durchdachte Risikosteuerung", erklärt Mike Seidl. In diesem Beitrag erklärt er,

worauf Anleger besonders achten sollten, wenn sie nach sicheren ETFs suchen.









Grundsätzlich gilt: Wer Geld an den Kapitalmärkten investiert, muss sich des

Risikos bewusst sein - eine vollkommen sichere Geldanlage existiert nicht.

Während klassische Sparformen wie das Sparbuch durch die Einlagensicherung der

Banken eine gewisse Stabilität bieten, bleibt die Verzinsung oft hinter der

Inflationsrate zurück. Langfristig führt das zu einem schleichenden

Kaufkraftverlust, der nicht unterschätzt werden sollte.



Sachwertanlagen wie Aktien oder

Renditen zu erzielen und Vermögen dauerhaft zu erhalten oder auszubauen. Die

Einschätzung der Sicherheit einer Kapitalanlage hängt dabei maßgeblich vom

gewählten Anlagehorizont ab. Eine einfache Faustregel lautet: Je länger das

Kapital unangetastet bleiben kann, desto sinnvoller ist eine breite Streuung

über verschiedene Anlageklassen. Das lässt sich heutzutage effizient über

börsengehandelte Indexfonds (ETFs) realisieren.



Risikobehaftete ETF-Investments meiden



Um hohe Verluste zu begrenzen, sollten Anleger vorsichtig mit gehebelten ETFs

umgehen. Diese Produkte bieten zwar die Möglichkeit überproportionaler Gewinne

bei positiven Marktbewegungen, bergen jedoch gleichzeitig erhebliche Risiken bei

fallenden Kursen. Ein ETF mit einem Hebel von zwei beispielsweise verliert

doppelt so viel wie ein ungehebelter ETF. Sinkt der Basiswert um 10 Prozent,

verzeichnet das gehebelte Produkt einen Verlust von 20 Prozent - eine

Entwicklung, die einen wesentlich stärkeren Kursanstieg von 25 Prozent

erfordert, um den ursprünglichen Einstandswert wieder zu erreichen, während der

ungehebelte ETF bereits nach einem 11-prozentigen Kursanstieg wieder im Gewinn

ist.



Auch ETFs auf Schwellenländer können sich als problematisch erweisen. Sie

Auch ETFs auf Schwellenländer können sich als problematisch erweisen. Sie
erfordern einen langen Anlagehorizont und das Vertrauen in die wirtschaftliche





